فيديو - جولة أولى صاعقة تُنهي النزال بالضربة القاضية

بعد دقيقة و8 ثوان على بداية الجولة الأولى

تغلب المقاتل البريطاني توم أسبينال على منافسه الروسي سيرغي بافلوفيتش بالضربة القاضية بعد دقيقة و8 ثوان على بداية الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 295) للفنون القتالية المختلطة (MMA) في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

ونال أسبينال لقب البطل المؤقت للوزن الثقيل لدى منظمة (UFC)، إذ كان يُفترض أن يجمع هذا النزال المقاتلين الأميركيين جون جونز وستيبي ميوتشيتش، إلا أن الأول تعرّض لإصابة قوية خلال التدريبات، فيما رفض الثاني مواجهة المقاتل الروسي بافلوفيتش.

وسجل أسبينال، البالغ من العمر 30 عاما، انتصاره الرابع عشر في مسيرته الاحترافية، منها عشرة بالضربة القاضية مقابل ثلاث هزائم، فيما مني بافلوفيتش، البالغ 31 عاماً بالهزيمة الثانية مقابل 18 انتصاراً.