قصة اختفاء غفران بلخير في أوسلو

قصة اختفاء غفران بلخير في أوسلو
رياضات متنوعة

2025-10-03 | 01:16
قصة اختفاء غفران بلخير في أوسلو

نشرت الربّاعة التونسية صورتين

فجأة، اختفت بطلة رفع الأثقال التونسية، غفران بلخير، 23 سنة، عن بعثة منتخب بلادها، التي تشارك في بطولة العالم في النرويج، التي انطلقت الخميس، وتتواصل حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.
وذكرت تقارير صحفية أن غفران تركت مدربها رضا العياشي، الذي رافقها إلى النرويج، في مطار أوسلو، يوم الاربعاء، وغادرت بدلاً من السفر عبر رحلة طيران داخلية، إلى مدينة فورده، لبدء المنافسات في وزنها.
وتردد أن العياشي تلقى بعد ذلك بساعات، رسالة من غفران، أخبرته فيها أنها لن تشارك في بطولة العالم، معتذرة منه، مؤكدة أنها لن تعود مجددا.
ولاحقاً، نشرت الربّاعة التونسية صورتين، الاولى وهي على متن قارب بحري، والثانية من وصولها إلى مقر نادي رياضي غير محدد في ألمانيا.
وتعرضت غفران الى عقوبة الإيقاف الدولي بسبب ثبوت تعاطيها مادة ممنوعة، أثناء مشاركتها في بطولة أفريقيا التي أقيمت في مدينة الإسكندرية المصرية، سنة 2024، قبل أن تعود أخيرا إلى النشاط.


