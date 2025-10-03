قصة اختفاء غفران بلخير في أوسلو

فجأة، اختفت بطلة رفع الأثقال ، غفران بلخير، 23 سنة، عن بعثة منتخب بلادها، التي تشارك في في النرويج، التي انطلقت الخميس، وتتواصل حتى من الشهر الجاري.

وذكرت تقارير صحفية أن غفران تركت مدربها رضا العياشي، الذي رافقها إلى النرويج، في مطار أوسلو، يوم الاربعاء، وغادرت بدلاً من السفر عبر رحلة طيران داخلية، إلى مدينة فورده، لبدء المنافسات في وزنها.

وتردد أن العياشي تلقى بعد ذلك بساعات، رسالة من غفران، أخبرته فيها أنها لن تشارك في بطولة ، معتذرة منه، مؤكدة أنها لن تعود مجددا.

ولاحقاً، نشرت الربّاعة التونسية صورتين، الاولى وهي على متن قارب بحري، والثانية من وصولها إلى مقر غير محدد في .

وتعرضت غفران الى عقوبة الإيقاف الدولي بسبب ثبوت تعاطيها مادة ممنوعة، أثناء مشاركتها في بطولة التي أقيمت في مدينة الإسكندرية ، سنة 2024، قبل أن تعود أخيرا إلى النشاط.






