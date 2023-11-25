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ذهبية للبناني محمد غمراوي في بطولة العالم للكيوكوشنكاي وكلاّس يُهنيء

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ذهبية للبناني محمد غمراوي في بطولة العالم للكيوكوشنكاي وكلاّس يُهنيء
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رياضات متنوعة

2023-11-25 | 10:35
ذهبية للبناني محمد غمراوي في بطولة العالم للكيوكوشنكاي وكلاّس يُهنيء

تلقى أمين عام الاتحاد اتصالاً من وزير الشباب والرياضة مباركاً للبنان

احرز محمد غمراوي، بطل لبنان والعرب، المركز الاول في فئة الرجال لوزن ٧٥ كيلوغراماً، في بطولة العالم للكيوكوشنكاي، التي اقيمت في كازاخستان، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل بيلاروسيا بافل سافيتسكي.
وكان البطل اللبناني فاز في الدور النصف النهائي على بطل كوريا الجنوبية جين كيونغ لي، وفي الدور الأول على بطل روسيا ماكسيم رومانوف، ورافق في مشاركته الدولية المدرب اللبناني الدولي احمد اسماعيل والمدرب الوطني سليم محسن.
وسبق لبطل لبنان احراز المركز الاول في البطولة العربية الاخيرة، ويعتبر فوزه انجازا كبيرا للرياضة اللبنانية، وقد ساهم في رفع تصنيف لبنان في اللعبة بين الدول العشرة الاوائل عالمياً. 
وفيما اجرى رئيس الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي سمير شمخة اتصالا بالبعثة وهنأ البطل غمراوي على ما حققه، تلقى أمين عام الاتحاد اللبناني علي فواز اتصالاً هاتفياً من وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس مباركاً للبنان وللإتحاد وللبطل غمراوي هذا الإنجاز الرياضي الكبير.

ذهبية للبناني محمد غمراوي في بطولة العالم للكيوكوشنكاي وكلاّس يُهنيء

رياضة

رياضات متنوعة

محمد غمراوي

بطولة العالم للكيوكوشنكاي

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