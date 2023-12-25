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فيديو - مفاجأة "موسم الرياض" .. سقوط مُدوّي للقاذفة البرونزية

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فيديو - مفاجأة &quot;موسم الرياض&quot; .. سقوط مُدوّي للقاذفة البرونزية
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رياضات متنوعة

2023-12-25 | 04:10
فيديو - مفاجأة "موسم الرياض" .. سقوط مُدوّي للقاذفة البرونزية

نال حزاميّ المجلس العالمي للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة

فاجأ المقاتل الأميركي ديونتاي وايلدر الجميع بسقوطه أمام متحدّيه الأسترالي جوزيف باركر، في النزال الذي جمعهما ليل أول أمس السبت، على حلبة "كينغدوم آرينا" في العاصمة السعودية، ضمن حدث "اليوم الحاسم" للملاكمة العالمية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
وكانت المفاجأة الأكبر، سيطرة الملاكم الأسترالي على مجريات النزال مع "القاذفة البرونزية" الأميركية، وانهائه بإجماع الحُكّام (118-111 و118-110 و120-108)، لينال حزاميّ المجلس العالمي للملاكمة (WBC) والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO) لفئة الوزن الثقيل.
ومني وايلدر، البالغ 38 عاماً، بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية، مقابل 43 انتصاراً وتعادل واحد، فيما حقق باركر، البالغ 31 عاماً، انتصاره الـ34 بينها 23 بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم.
 
فيديو - مفاجأة "موسم الرياض" .. سقوط مُدوّي للقاذفة البرونزية

رياضة

رياضات متنوعة

ديونتاي وايلدر

جوزيف باركر

موسم الرياض

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