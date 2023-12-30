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وفاة اسطورة السرعة على الحلبة وهو يتسابق مع نجله

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وفاة اسطورة السرعة على الحلبة وهو يتسابق مع نجله
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رياضات متنوعة

2023-12-30 | 03:13
وفاة اسطورة السرعة على الحلبة وهو يتسابق مع نجله

أثناء وجوده في حلبة كونكور كلوب في فلوريدا

دخل عالم رياضة السرعة في حداد، بعد وفاة جيل دي فيران، أسطورة رياضة السيارات البرازيلي، الذي فاز بسباق إنديانابوليس 500 في العام 2003، بنوبة قلبية أثناء وجوده في حلبة كونكور كلوب في أوبا لوكا بولاية فلوريدا.
وكان حامل الرقم القياسي للسرعة في سلسلة الكارت مع لفة بسرعة 388.54 كيلومتراً في الساعة يتسابق مع ابنه الأصغر لوك، حيث أوقف سيارته وذكر أنه ليس على ما يرام، فتم نقله إلى المستشفى، لكن لم يكن بالإمكان فعل أي شيء لإنقاذ حياته.
ولد جيل دي فيران قبل 56 عاما في باريس، لكنه برازيلي الجنسية، وكان مستشارا لفريق ماكلارين البريطاني، وبدأ حياته المهنية في الفورمولا 3 البريطانية/ وعند هجرته إلى الولايات المتحدة، فاز بسبعة سباقات كارت وخمسة سباقات اندي كار بين عامي 1995 و 2003.
 
وفاة اسطورة السرعة على الحلبة وهو يتسابق مع نجله

رياضة

رياضات متنوعة

جيل دي فيران

سباق إنديانابوليس

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