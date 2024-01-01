مواجهة العام المرتقبة بين الاسطورتين باكوياو ومايويذر

نزال استعراضيّ بين ماني باكوياو وفلويد مايويذر

أعلن ماني باكوياو عن موافقته على خوض نزال استعراضيّ على سبيل الإعادة مع فلويد مايويذر في العام 2024، ما يعطي عشاق اللعبة الفرصة لمشاهدة الاسطورتين وجهاً لوجه من جديد.

الفيليبيني ماني باكوياو، 46 عاماً، الملقب بـ"باك مان"، بطل العالم الوحيد في ثمانية فئات في تاريخ الملاكمة، وفيها فاز باثني عشر لقباً عالمياً، وهو الوحيد الذي حمل لقب بطل العالم على مدى أربعة عقود، وهو سيناتور سابق في البرلمان المحلي، وساعي جدّي الى رئاسة بلاده.

أما فلويد مايويذر، 47 عاماً، فهو أحد أساطير الملاكمة، وقد تقاعد بسجل غير مهزوم، بعد أن فاز بـ15 لقب عالمي كبير، وحصل على لقب "مقاتل العقد" لعام 2010 من قبل رابطة كتاب الملاكمة الأمريكية (BWAA).



