البطل الذي قتل صديقته بات حُــرّاً طليقاً

قبل 11 عاماً، أُدين بطل الألعاب البارالمبية السابق العداء مبتور الساقين، الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس، وحُكم عليه بالسجن، إثر إدانته بقتل صديقته عارضة الأزياء ريفا ستينكامب، حين أطلق عليها أربع رصاصات عبر باب الحمام، في الساعات الأولى من يوم عيد الحب في العام 2013وكان بيستوريوس أول أول عداء مبتور الساقين يشارك في الألعاب الأولمبية، وهو ما حصل في "لندن 2012."، قبل أن يُحكم عليه في العام 2017، بإرتكاب جريمة القتل والسجن 13 عاماً، على الرغم من نفيه وتأكيده لاعتقاده بأنه كان يطلق النار على لص.وقضى بيستوريوس، البالغ 37 عاماً، نحو نصف مدة عقوبته، وأُخرج بهدوء من سجن أتيريدجفيل في العاصمة بريتوريا، بعيداً عن عدسات المصورين.وذكرت إدارة الخدمات الإصلاحية إنه "قُبِل في نظام الإصلاحيات المجتمعية وهو الآن في المنزل كونه مناسب لإعادة الإدماج الاجتماعي"، ولكن لن يُسمح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام كشرط للإفراج المشروط عنه.