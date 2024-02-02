مقتل أحد تلامذة حبيب نورمحمدوف بسبع رصاصات

قتل رمياً بالرصاص، المقاتل في رياضات الفنون القتالية المختلطة، محمد رسول موتايف، البالغ من العمر 20 عاماً، وهو أحد التلاميذ في نادي الراحل عبد المناب نورمحمدوف، والد المقاتل الشهير حبيب نورمحمدوف، في مدينة محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية.وقالت الشرطة انها تلقت بلاغاً ليلاً عن سماع أعيرة نارية في شارع غابتساخسكايا في العاصمة محج قلعة، ليتبين من فيديو كاميرا للمراقبة أن موتايف كان عائدا من التدريب إلى منزله حين ظهر القاتل عند الباب الأمامي وأطلق النار عليه من مسافة قريبة وأصابه بسبع طلقات قاتلة ثم لاذ بالفرار.وذكرت الشرطة أن ناديرخان كاديرخانوف، البالغ 18 عاماً، هو المتهم الرئيسي، حيث قال معارف الضحية والمتهم إن موتايف وأصدقاءه ضربوه وأهانوه منذ حوالي شهر، وأنه أقدم على الجريمة انتقاماً.