قتله بسع رصاصات انتقاماً على باب منزله

شرح القاتل للمحققين بشكل تفصيلي ملابسات الحادث

اعترف ناديرخان كاديرخانوف، البالغ 18 عاما، أنه من قتل بالرصاص، مقاتل الفنون القتالية المختلطة محمد رسول موتايف، البالغ 20 عاماً، مساء يوم 31 كانون الثاني - يناير الفائت، بالقرب من منزله في محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان.

وشرح القاتل للمحققين بشكل تفصيلي ملابسات الحادث، وبيّن أين أخفى سلاح الجريمة، مشيراً الى ان الدافع هو "وجود خلافات شخصية نشأت مع الضحية"، حيث تردد أن موتاييف وأصدقاءه ضربوا الجاني وأهانوه منذ حوالي شهر، وأنه أقدم على الجريمة انتقاماً.

ويعتبر موتاييف أحد تلامذة النادي الذي يملكه الراحل عبد المناب نورمحمدوف، والد بطل الوزن الخفيف السابق لدى UFC حبيب نورمحمدوف.



