فيديو - تخيّلوا الزرافات تتجوّل في ملعب الجولف

هناك تاريخ كبير حافل من اقتحام الحيوانات لمسارح الأحداث الرياضية، لكن من النادر ما تكون الزرافات، بطلة لهكذا لحظات.الا ان هذا ما حدث خلال الجولة الأخيرة من بطولة كينيا المفتوحة للسيدات، وهي حدث ضمن الجولة الأوروبية، حيث بدت الزرافات وهي تتجول في الممر.كان ملعب Vipingo Ridge دوماً موطناً لبطولة كينيا المفتوحة للسيدات منذ انطلاقها في العام 2019 في منطقة أقرب لتكون ملاذاً للحياة البرية، ولكن من دون رؤية الزرافات وهي تتجول عبر ملعب للجولف، لكن هذا ما حصل يوم الأحد وكان رائعاً جداً.أما بالنسبة للبطولة نفسها، فقد أصبحت شانون تان، البالغة من العمر 19 عاماً، أوّل فائزة بالجولة الأوروبية للسيدات من سنغافورة، وقد فعلت ذلك في أول ظهور لها في هذه الجولة.