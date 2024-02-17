فيديو - خضع لـ22 عملية جراحية في 45 يوم وعاد بطرف صناعيّ

Parker Byrd had his leg amputated after a boating accident in 2022. He just become the first person to play in a Division 1 baseball game with a prosthetic legpic.twitter.com/937qAqyA4G — Stephen Schoch (@bigdonkey47) February 16, 2024 All the feels as the Byrd family watched @parkerbyrd11 step into the batters box for the first time 🥹🤟 pic.twitter.com/G5h3kwR7wG — ECU Baseball (@ECUBaseball) February 17, 2024

كتب باركر بيرد، اللاعب في ولاية كارولينا الشرقية الأميركية، تاريخاً خاصاً، بمثابرته وتصميمه على الرغم من كل الصعاب، من خلال تجاوز مأساة شخصية، ولعب البيسبول على مستوى عال مرة أخرى.فقد ظهر الرامي الأيمن لأول مرة هذا الموسم بساق اصطناعية، مع تصفيق حار من الحشد في ملعب Dowdy-Ficklen في جرينفيل بولاية نورث كارولينا.وأصبح بيرد أول رياضي في القسم الاول من الدوري يلعب بالأطراف الصناعية، وقد اسهم في فوز فريقه بيراتيس على رايدر برونكس (16-2).وكان من المقرر أن يبدأ بيرد مسيرته الجامعية في البيسبول عام 2022 بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، كما كان ينظر إليه على أنه "رفيع المستوى"، لكن حادثا غريبا خلال رحلة على متن قارب قبل عامه الأول انتهى بمأساة، وأدى الى بتر ساقه اليمنى بعد سلسلة من 22 عملية جراحية في غضون 45 يوماً.