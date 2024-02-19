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كلاس استقبل السفير الفرنسي وبحثا تطوير المناهج ودعم المواهب والمنشآت

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كلاس استقبل السفير الفرنسي وبحثا تطوير المناهج ودعم المواهب والمنشآت
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رياضات متنوعة

2024-02-19 | 08:34
كلاس استقبل السفير الفرنسي وبحثا تطوير المناهج ودعم المواهب والمنشآت

استقبل كلاس سفير فرنسا في زيارة متعددة الأوجه

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه غارو، في زيارة متعددة الأوجه، حضرها الوفد المرافق للسفير، ومدير عام المنشآت محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشار الوزير رجا لبكي.
استهلّ اللقاء بدردشة تعارفية، ثم جرى البحث في تطوير المناهج الأكاديمية في لبنان وصولاً الى انتاج دكتوراة تخصصية في مجال الرياضة في مختلف الجامعات اللبنانية، إنطلاقاً من التعاون القائم حالياً مع ثلاثة منها، وهي مسألة قيد المتابعة أيضاً مع وزير التربية والتعليم العالي.
وعرض السفير الفرنسي للبرنامج الذي يهتم بدعم وتحفيز المواهب، خاصة في الألعاب الرياضية الفردية، من خلال انتقاء بعض المواهب ورعايتها، واعداً بالاهتمام بالرياضيين اللبنانيين.
وعرض الوزير كلاس وضع المنشآت الرياضية في لبنان شارحاً مدى السوء الذي وصلت اليه بفعل غياب التأهيل الدوري والصيانة ووعد السفير الفرنسي بدراسة الوضع وسبل المساهمة، كما جرى البحث في احياء البروتوكول الذي كان قائماً لسنوات طويلة بين البلدين.
 
 
 
كلاس استقبل السفير الفرنسي وبحثا تطوير المناهج ودعم المواهب والمنشآت

رياضة

رياضات متنوعة

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