فيديو - أجواء السخرية والاستفزاز تسود المواجهة السعودية الجزائرية

تغلب المقاتل الجزائري مهدي زعتوت على منافسه السعودي زهير القحطاني في النزال الذي جمعهما أمس الجمعة في صالة لوسيل الرياضية في الدوحة، وفق قواعد الملاكمة، ولفئة الوزن غير المقيد (66 كيلوغراماً)، ضمن دورة (ONE 166) للفنون القتالية المختلطة (MMA).
وشهد النزال الاول من نوعه لمنظمة (ONE 166) أجواء غير رياضية، حيث قام زعتوت بالسخرية من القحطاني من خلال حركات مستفزة وعبارات مستمرة، قبل أن يفوز عليه بالنقاط.
ويبلغ زعتوت 40 عاماً، وهو بطل العالم في المواي تاي، وقد عاد عن قرار الاعتزال الذي اتخذه عقب فوزه على الأميركي آسا تن باو بالضربة القاضية في الجولة الأولى في تشرين الاول - أكتوبر 2022، فيما يبلغ القحطاني 34 عاما، وهو بطل الشرق الأوسط في الملاكمة.