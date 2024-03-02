فيديو - أجواء السخرية والاستفزاز تسود المواجهة السعودية الجزائرية

No knockdown for Mehdi Zatout 🙅



Tune in NOW to catch the rest of ONE 166: Qatar!



🔴 Live Now#ONE166: Qatar presented by @visitqatar@mediacityqa @ooredooqatar

🇶🇦 Watch live on beIN SPORTS

🇺🇸🇨🇦 Watch live on Prime

🇬🇧🇮🇪 Watch live on Sky Sports

🌏 Check local listings for… pic.twitter.com/r8W8gNkyVI — ONE Championship (@ONEChampionship) March 1, 2024 No knockdown for Mehdi Zatout 🙅



Tune in NOW to catch the rest of ONE 166: Qatar!



🔴 Live Now#ONE166: Qatar presented by @visitqatar@mediacityqa @ooredooqatar

🇶🇦 Watch live on beIN SPORTS

🇺🇸🇨🇦 Watch live on Prime

🇬🇧🇮🇪 Watch live on Sky Sports

🌏 Check local listings for… pic.twitter.com/r8W8gNkyVI — ONE Championship (@ONEChampionship) March 1, 2024

تغلب المقاتل الجزائري مهدي زعتوت على منافسه السعودي زهير القحطاني في النزال الذي جمعهما أمس الجمعة في صالة لوسيل الرياضية في الدوحة، وفق قواعد الملاكمة، ولفئة الوزن غير المقيد (66 كيلوغراماً)، ضمن دورة (ONE 166) للفنون القتالية المختلطة (MMA).وشهد النزال الاول من نوعه لمنظمة (ONE 166) أجواء غير رياضية، حيث قام زعتوت بالسخرية من القحطاني من خلال حركات مستفزة وعبارات مستمرة، قبل أن يفوز عليه بالنقاط.ويبلغ زعتوت 40 عاماً، وهو بطل العالم في المواي تاي، وقد عاد عن قرار الاعتزال الذي اتخذه عقب فوزه على الأميركي آسا تن باو بالضربة القاضية في الجولة الأولى في تشرين الاول - أكتوبر 2022، فيما يبلغ القحطاني 34 عاما، وهو بطل الشرق الأوسط في الملاكمة.