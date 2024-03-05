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القبض على أيقونة اسكتلندا لاعتدائه على عائلته !!

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القبض على أيقونة اسكتلندا لاعتدائه على عائلته !!
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رياضات متنوعة

2024-03-04 | 23:56
القبض على أيقونة اسكتلندا لاعتدائه على عائلته !!

تقاعد بعد حملة اسكتلندا في كأس العالم في الخريف الماضي

ألقي القبض قبل نحو أسبوع، على نجم الرجبي السابق، ستيوارت هوغ، البالغ 31 عاماً، في منزل زوجته المنفصلة عنه.
وتقاعد هوغ، من لعبة الرجبي الاحترافية بعد حملة اسكتلندا في كأس العالم في الخريف الماضي، ثم انفصل عن زوجته جيليان سميث، بعد فترة وجيزة من تعليق حذائه، وعلى الرغم من انجابها طفلهما الرابع.
وعاد قائد المنتخب الاسكتلندي السابق إلى منزل عائلته، بعد أن شاهد فريقه يفوز بكأس كلكوتا، حيث تسبب بالخوف والذعر من خلال التصرف بطريقة تهديدية ومسيئة، ورفض الخروج من المكان بسهولة..
وتم نقل هوغ إلى مركز شرطة المدينة، ثم أفرج عنه في وقت لاحق مع تقديم تقرير إلى المدعين العامين قبل مثوله المتوقع أمام المحكمة في موعد لم يحدد بعد.
وقالت زوجته "لقد دعمته خلال حياته المهنية، مبتعدة عن أولئك الذين أحببتهم وعرفتهم، ولكن بمجرد عودته إلى مسقط رأسه، وصل كل شيء إلى ذروته، لقد تسبب رفضه مغادرة منزل العائلة باضطراب كبير لي وللأطفال".

القبض على أيقونة اسكتلندا لاعتدائه على عائلته !!

رياضة

رياضات متنوعة

الرجبي

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