فيديو - أول هزيمة في مسيرة المقاتل البحريني الروسي

جاءت خسارة المقاتل البحريني بالضربة القاضية

لقي المقاتل البحريني شاميل غازييف، المولود في جمهورية داغستان الروسية، هزيمته الاولى على الاطلاق، بخسارته أمام جيرزينيو روزنسترويك من سورينام، في النزال الذي جمعهما مساء السبت، في مدينة لاس فيغاس، ضمن دورة (UFC Fight Night 238) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وجاءت خسارة غازييف، البالغ 34 عاماً، بالضربة القاضية في الجولة الرابعة من النزال، حيث أوقف الحكم المباراة بسبب معاناته من مشاكل في النظر والأنف، وقال "لقد عانيت من ضرر في عيني وأنفي في الجولة الثانية، ولم أتمكن من اتباع خطة القتال الخاصة بي".

وأضاف "إذا ما اعتقد أي شخص أن هذا سوف يكسرني، فسوف أخيب ظنه، سأعود إلى صالة الألعاب الرياضية في الوقت القريب، وأعد الذين يشجعونني بأن أصبح أقوى".