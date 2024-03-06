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ولادة موهبة سباحة قد تُطيح الاسطورتين فيلبس وثورب

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ولادة موهبة سباحة قد تُطيح الاسطورتين فيلبس وثورب
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رياضات متنوعة

2024-03-06 | 02:34
ولادة موهبة سباحة قد تُطيح الاسطورتين فيلبس وثورب

يتجه ليكون واحداً من الأسماء التي تمثل حقبة في تاريخ السباحة

لوكا مياتوفيتش، السباح الشاب البالغ من العمر 14 عاماً، يتجه ليكون واحداً من الأسماء التي تمثل حقبة في تاريخ السباحة في العالم.
فمنذ عام تقريباً، حطم لوكا الأرقام القياسية الحالية في الفئة العمرية 13-14 عاماً، وبالأمس حطم الأرقام القياسية التي يحتفظ بها الاسطورتان الاميركي مايكل فيلبس والاسترالي إيان ثورب.
في بطولة كاليفورنيا القطاعية، سبح لوكا في مدة 1.49.63د لمسافة 200 حرة، محطما رقمه القياسي الوطني البالغ 1.50.40د، وتجاوز رقم إيان ثورب في السن نفسها (1.50.07د).
بعد فترة وجيزة، سبح لوكا 400 متنوع في 4.24.20د، فسجل رقما قياسيا أميركيا جديداً، والسابق لمايكل فيلبس (4.24.77د) الفائز بـ28 ميدالية أولمبية (23 ذهبية).
وبالأمس أيضاً، حطم مياتوفيتش أقدم رقم قياسي وطني للفئة العمرية في سباق 1500 متر في الولايات المتحدة، وبات لديه ثمانية سجلات للفئات العمرية في البلاد.
ومع أب لاعب كرة قدم وأم لعبت الكرة الطائرة، يطمح مياتوفيتش أن يشارك في أولمبياد باريس، وهو سيبلغ 15 عاماً في 22 نيسان - أبريل، وقد يتمكن من المشاركة في سباقات 200م و400م و800م و1500م سباحة حرة.
 
ولادة موهبة سباحة قد تُطيح الاسطورتين فيلبس وثورب

رياضة

رياضات متنوعة

لوكا مياتوفيتش

مايكل فيلبس

إيان ثورب

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