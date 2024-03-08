كلاس بحث هموم الاتحاد اللبناني الرياضي للصم

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في حضور مدير عام المنشآت محمد عويدات، رئيس "الاتحاد اللبناني الرياضي للصم" مارك قسطنطين والمسؤولة الاعلامية والمترجمة باميلا شاهين.وجاء ذلك، قبل مغادرة قسطنطين الى تركيا للمشاركة في "المؤتمر الإستثنائي وورشة العمل لتعديل وتطوير بعض القوانين" الذي ينظمه الاتحاد العالمي لرياضات الصم (ICSD) في ٩ و ١٠ آذار - مارس الجاري.واطّلع قسطنطين الوزير على اهمية هذه المشاركة، التي تهدف ايضاً الى تسجيل لبنان رسمياً لدى الاتحاد الدولي، وفتح باب المشاركة في دورات "الالعاب الاولمبية للصم (Deaflympics)" المقبلة للرياضيين المميزين من الصم.وتقام الالعاب الاولمبية للصم في مختلف انواع الرياضة مثل السباحة والركض والرماية والجمباز والعاب القوى والجودو، وسواها، وتمنى قسطنطين ان تتمكن الوزارة من دعم هذا الإتحاد ومواكبة المواهب الشابة عند الصم في لبنان.