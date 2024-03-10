فيديو - "The Rock" يعود إلى حلبة المصارعة

دواين جونسون يعود إلى حلبة المصارعة الاميركية (WWE)

دواين جونسون يعود إلى حلبة المصارعة الاميركية (WWE)، حيث يشارك "The Rock" في حدث يحمل اسم (WrestleMania 40) يقام في السابع من الشهر المقبل.

سيكون هذا النزال هو الأول له في WWE منذ العام 2016، عندما هزم إريك روان في ست ثوان في WrestleMania 32، والتي سبقتها خسارته الشهيرة في WrestleMania 29 في العام 2013 أمام جون سينا.

ويلعب ممثل أفلام الحركة الشهير مع بطل WWE بلا منازع رومان رينز، في نزال ضد كودي رودس وبطل العالم للوزن الثقيل سيث رولينز، حيث وافق الجميع على شروط القتال.

وينظر إلى وجود "The Rock" في (WrestleMania 40) على أنه خطوة أولية للمشاركة أيضاً في الحدث الذي تخطط WWE لعقده هذا العام في المملكة العربية السعودية.