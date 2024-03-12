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نجم الهوكي يشرب الأمونيا بدل الماء فهل هي جريمة؟

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نجم الهوكي يشرب الأمونيا بدل الماء فهل هي جريمة؟
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رياضات متنوعة

2024-03-12 | 05:25
نجم الهوكي يشرب الأمونيا بدل الماء فهل هي جريمة؟

أصيب بحروق يوم الأحد الماضي بعد شرب الأمونيا

ذكرت قناة Mash على منصة تيليغرام، أن نجم الهوكي فاليري زوتوف، لاعب نادي فولتا فاليري الروسي، أصيب بحروق يوم الأحد الماضي، بعد شرب الأمونيا خلال مباراة في دوري العمال الرديف في قصر يانتار الجليدي في العاصمة الروسية موسكو.
وحصل ذلك، حين قام  زوتوف بالشرب من زجاجة أثناء فترة الاستراحة، معتقداً أنها مُعبأة بالماء، وليس بمادة الأمونيا، بطبيعة الحال، فتم نقله إلى المستشفى، حيث أظهرت الفحوص أنه أصيب بحرق كيميائي من الدرجة الثانية في فمه وبطنه.
وتقوم الشرطة بالتحقيق في فرضية الجريمة، حيث زعم زوتوف أنها محاولة لتسميمه وسكب المادة الكحولية عمدا في الزجاجة.
 
نجم الهوكي يشرب الأمونيا بدل الماء فهل هي جريمة؟

رياضة

رياضات متنوعة

الهوكي

فاليري زوتوف

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