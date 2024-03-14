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فيديو - استعدادات مجنونة من تايسون لمواجهة جيك بول

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فيديو - استعدادات مجنونة من تايسون لمواجهة جيك بول
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رياضات متنوعة

2024-03-14 | 04:29
فيديو - استعدادات مجنونة من تايسون لمواجهة جيك بول

نشر الاسطورة الاميركية مايك تايسون فيديو يُظهر التدريبات

نشر الاسطورة الاميركية مايك تايسون فيديو يُظهر التدريبات التي يقوم بها استعداداً لمواجهة مواطنه اليوتيوبير والملاكم جيك بول، في النزال الاستعراضي المقرر في العشرين من تموز - يوليو، ويتم بثه حصريا على نت فلكس، من ملعب AT&T الذي يتسع لثمانين ألف مقعد في تكساس
وقاتل "آيرون مايك"، 57 عاماً، آخر مرة بشكل احترافي في حزيران - يونيو 2005، وفي نزال استعراضي في العام 2020، وله سجل مهني هائل (50-6)، منها 44 بالضربة القاضية، ويعتبر بطل العالم السابق للوزن الثقيل أحد أفضل الملاكمين في التاريخ.
أما بول، البالغ من العمر 27 عاماً، فانتقل من عالم اليوتيوب إلى الملاكمة الاحترافية، حيث فاز بتسع من معاركه العشرة، وجاءت هزيمته الوحيدة ضد تومي فيوري، الأخ الأصغر غير الشقيق لبطل الوزن الثقيل تايسون فيوري، في شباط - فبراير 2023.
 
 
 
فيديو - استعدادات مجنونة من تايسون لمواجهة جيك بول

رياضة

رياضات متنوعة

مايك تايسون

جيك بول

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