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الوزير كلاّس عيّن حلاّل مديراً عاماً بالتكليف

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الوزير كلاّس عيّن حلاّل مديراً عاماً بالتكليف
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رياضات متنوعة

2024-03-27 | 07:37
الوزير كلاّس عيّن حلاّل مديراً عاماً بالتكليف

دعا الجميع الى التعاون والعمل كفريق واحد

عيّن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس، السيدة فاديا حلاّل، رئيس مصلحة الديوان بالإنابة، مديراً عاماً بالتكليف في الوزارة، وذلك بعد إحالة المدير العام السابق زيد خيامي على التعاقد في كانون الاول الفائت.
ودعا الوزير كلاس رؤساء الًمصالح في الوزارة الى اجتماع في مكتبه شرح فيه حيثيات التعيين وضرورته في هذه المرحلة طالباً منهم التعاون والعمل كفريق واحد.
من جهة ثانية، يرعى كلّاس، وبدعوة من الوزير السابق ميشال فرعون، رئيس جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي، حفل "جائزة الفصح الكبرى" التي سيجري عليها السباق لمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف الغربية، في ميدان سباق الخيل في بيروت، بعد ظهر الاثنين الاول من نيسان.
 
الوزير كلاّس عيّن حلاّل مديراً عاماً بالتكليف

رياضة

رياضات متنوعة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلّاس

فاديا حلاّل

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