فيديو - أسطورة الجوجيتسو .. من مدرب في اسرائيل الى اعتناق الاسلام

كان مدرباً على فنون القتال في الكيان الصهيوني

بحسب مصادر متقاطعة، اعتنق أسطورة الجوجيتسو البرازيلي (BJJ)، ورائد فنون القتال المختلطة (MMA)، رويس جرايسي، الإسلام بعد لقاءه مع اليوتيوبر المسلم إيدي ريدزوفيتش، الحاصل على الحزام الأسود BJJ ومؤسس فريق Redzovic في شيكاغو، ومع الداعية الإسلامي البارز الشيخ عثمان بن فاروق.

اللافت، أن رويس كان مدرباً على فنون القتال في الكيان الصهيوني، والتقى رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، وكان حتى الأمس القريب يتضامن مع "اصدقائه" هناك ضدّ الفلسطينيين.

الا ان الامور انقلبت، وقال جرايسي أنّ عينيه فتحت على ما يحصل حقّاً في غزّة، فقرّر اعتناق الإسلام ونطق الشهادتين، ووصف ما يجري في فلسطين بالإبادة.