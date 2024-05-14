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فيديو - نطح ودماء بين والد فيوري وفريق أوسيك

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فيديو - نطح ودماء بين والد فيوري وفريق أوسيك
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رياضات متنوعة

2024-05-14 | 03:21
فيديو - نطح ودماء بين والد فيوري وفريق أوسيك

اعترف والد المقاتل تايسون فيوري بضرب أحد أعضاء حاشية أولكسندر أوسيك

اعترف والد المقاتل تايسون فيوري بضرب أحد أعضاء حاشية أولكسندر أوسيك برأسه بعد أن دخل "منطقته" ولم يحترم ابنه.
وبدا النزف واضحاً على جبين جون فيوري، بعد أن شن الهجوم في بهو فندق هيلتون الرياض في المملكة العربية السعودية.
وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيوري الأب وهو يضرب رأسه نحو ستانيسلاف ستيبشوك، الذي كان يرتدي بدلة فريق اوشيك، ثم اضطر إلى ضبط النفس بعد تدخل الأمن لمنع أي مواجهة أخرى.
وكشف الوالد أنه تورط بعد أن هتف أعضاء معسكر اوسيك مراراً بإسم رجلهم في وجه فريق ابنه، ووصف الهتاف بأنه "جنون" وقال إنه نطح شخصاً بالرأس بعد أن "تقدم أحمق صغير نحن منطقته".

 
فيديو - نطح ودماء بين والد فيوري وفريق أوسيك

رياضة

رياضات متنوعة

تايسون فيوري

أولكسندر أوسيك

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