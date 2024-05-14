انهيار المقاتل البريطاني على الحلبة ووفاته

توفيّ خلال نزاله الاحترافي بمواجهة الملاكم البرتغالي مالام فاريلا

انهار الملاكم البريطاني شريف لوال، عن عمر ناهز 29 عاماً، أول أمس الأحد، وتوفيّ خلال نزاله الاحترافي الأول، الذي أقيم بمواجهة الملاكم البرتغالي مالام فاريلا، في مركز هارو الرياضي في إحدى ضواحي شمال غرب لندن.

وذكرت شركة "وورن بوكسينغ مانجمنت" المروجة للنزال "للأسف، خلال نزال شريف، انهار وعلى الرغم من جهود رجال الإسعاف، وتم إعلان وفاته في وقت لاحق"، وهو ما أكدته هيئة الملاكمة البريطانية لاحقاً "يدعم جميع ممارسي الملاكمة في بريطانيا العظمى أصدقاء وعائلة لوال في هذا الوقت الصعب".



