مقتل البطل الروسي عن 43 عاماً ..

بطل روسيا والفائز بكأس أوروبا والمشارك في دورتين أولمبيتين

ذكرت وكالة تاس الروسية، أن السيارة التي كان يقودها إيغور سيسويف انحرفت إلى المسار المقابل، واصطدمت بشاحنة ثقيلة، ما أدى الى وفاة الرياضي الروسي على الفور، ونقل شخص كان معه إلى المستشفى مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.

ونجم الترياتلون الروسي، البالغ 43 عاماً، هو بطل روسيا والفائز بكأس أوروبا، والمشارك في دورتين أولمبيتين، حيث حلّ خامس عشر في أولمبياد أثينا 2004، وتاسعاً في أولمبياد بكين 2008، والمدير الفني للمنتخب الوطني من العام 2017 إلى العام 2020.



