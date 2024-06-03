فيديو - حبيب يُحرج ترامب بشأن فلسطين فماذا أجاب؟

ردّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على سؤال وجهه اليه بطل العالم السابق

ردّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على سؤال وجهه اليه بطل العالم السابق لمنظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الروسي حبيب نورمحمدوف، قائلاً بأنه سيوقف الحرب في فلسطين.

حصل ذلك خلال لقاء الرئيس ترامب مع حبيب على هامش الحدث الذي أقامته المنظمة في مركز (Prudential Center) في نيويورك بعنوان (UFC 302).

وشوهد ترامب وهو يتحدث مع حبيب الذي قال له "أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين"، ليرد المرشح الرئاسي الأميركي "سوف نوقف ذلك، سأوقف الحرب".

وتابع ترامب وحبيب النزال الرئيسي الذي انتهى الى فوز الروسي إسلام ماخاتشييف على متحديه الأميركي داستن بوارييه بالإخضاع في الجولة الخامسة، ليحتفظ بلقبه كبطل مطلق للمرة الثالثة للوزن الخفيف لدى منظمة (UFC).