قميص أليسيا شميدت وابتسامة ويل سميث ومارتن لورانس

كانت أليسيا شميدت، 25 عاماً، التي يُطلق عليها لقب "الرياضية الأكثر جاذبية في العالم"، موجودة في العرض الأوروبي الأول للفيلم السينمائي (Bad Boys: Ride of Die).

ولم تكن شميدت، بطلة سباقات المضمار والميدان الألمانية، تتوقع أن تلتقي على السجادة الحمراء مع النجمين والممثلين الشهيرين ويل سميث ومارتن لورانس، وهو ما حصل.

طلبت شميدت الحصول على توقيع سميث ولورانس على قميصها، ولكنها اكتسبت صوراً معهما وبكامل ارادتهما، بعد أن أبهرهما جمالها وأناقتها وقوامها الرائع.وكانت شميدت قد حصلت على تذكرتها إلى الألعاب الاولمبية في باريس هذا الصيف، وستكون جزءاً من الفريق الألماني لألعاب القوى.وأشارت شميدت الى اللقاء بالقول على وسائل التواصل الاجتماعي "يا لها من ليلة من الجنة إلى باريس"، مع الاشارة الى انها حاضرة بقوة مع 4.9 مليون متابع على انستغرام و2 مليوناً آخرين على تيك توك.