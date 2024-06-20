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بعد تخليه عن الجنسية الاميركية .. جيف مونسون يعتنق الإسلام

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بعد تخليه عن الجنسية الاميركية .. جيف مونسون يعتنق الإسلام
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رياضات متنوعة

2024-06-20 | 06:26
بعد تخليه عن الجنسية الاميركية .. جيف مونسون يعتنق الإسلام

واصل بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) إثارة الجدل

واصل جيف مونسون، البطل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) إثارة الجدل بسبب تصرفاته ومواقفه.
ففي العام 2018، أعلن بطل العالم في رياضة الجيو جيتسو وأحد نجوم رياضة الفنون القتالية المختلطة سابقا، المولود في العام 1971 في مدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأميركية، عن تنازله عن جنسيته الاميركية وحصوله على الجنسية الروسية.
وجديد مونسون، المقيم في روسيا، مقطع فيديو نشره سيرغي ماركوف، مدير معهد الدراسات السياسية، صاحب قناة تلغرام "منطق ماركوف" ، وعلق عليه " جيف مونسون اعتنق الإسلام وسط صيحات حماسية الله أكبر في موسكو".
وفي أيلول - سبتمبر من العام نفسه، تم انتخاب مونسون لعضوية مجلس نواب منطقة في مدينة كراسنوغورسك في مقاطعة موسكو، وقد افتتح في العام 2020 مدرسة للجوجيتسو والمصارعة في أوفا، وأصبح العام الفائت نائبا في برلمان جمهورية باشكيريا عن حزب "روسيا الموحدة".
 
 






بعد تخليه عن الجنسية الاميركية .. جيف مونسون يعتنق الإسلام

رياضة

رياضات متنوعة

جيف مونسون

الفنون القتالية المختلطة

MMA

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