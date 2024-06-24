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ميدالية ذهبية للبنانية غديّة في "رفع أثقال الكويت"

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ميدالية ذهبية للبنانية غديّة في &quot;رفع أثقال الكويت&quot;
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رياضات متنوعة

2024-06-24 | 00:35
ميدالية ذهبية للبنانية غديّة في "رفع أثقال الكويت"

الميدالية الذهبية في الفئة العمرية المفتوحة

نالت الربّاعة اللبنانية مريم غديّة، بقيادة المدرب الوطني جورج وهبي، الميدالية الذهبية في الفئة العمرية المفتوحة (24-39 عاماً) لوزن 63 كيلوغراماً، ضمن بطولة "تشالنج للقوة البدنية" في الكويت.
وكانت غديّة الربّاعة اللبنانية الوحيدة المُشارِكة في البطولة، فتفوّقت على الربّاعات المشاركات ولا سيما الكويتيين لولوا المنديل وكوماشا الصفران، برفعها 310 كليوغراماً.
في الـ Squats، رفعت غديّة بنجاح في المحاولات الثلاث 95، 100 و105 كلغ، ورفعت في الـ Bench توالياً 52,5، 57,5 و60 كلغ، وفي الـ Deadlift رفعت المحاولتَين الأوليَيين بنجاح (135 و145 كلغ)، فيما لم تُحتسب المحاولة الثالثة (150 كلغ).
 
ميدالية ذهبية للبنانية غديّة في "رفع أثقال الكويت"

رياضة

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مريم غديّة

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