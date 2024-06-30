فيديو - "بام" يُسقط ""جالو" ويُحرز اللقب العالميّ

استحوذ رودريغيز على لقب المجلس العالمي للملاكمة لوزن الذبابة

لكمتان قاسيتان من جيسي "بام" رودريغيز جعلتا خوان فرانسيسكو إسترادا "جالو" ينهار على الحلبة، ليوقف الحكم القتال في الجولة السابعة من النزال الذي جمع النجمين في فينيكس ليلة السبت.

واستحوذ رودريغيز على لقب المجلس العالمي للملاكمة لوزن الذبابة ولقب مجلة Ring، رافعاً رصيده الى إلى 20-0، في مسيرة مذهلة، فيما تلقى إسترادا خسارته الرابعة مقابل 44 فوزاً.

وقال رودريغيز الذي سقط في الجولة الرابعة أرضاً ثم تابع "لقد كانت معركة صعبة، أن تكون في الحلبة مع جالو، وأن تأخذ أحزمته، أعلم أنه مقاتل قوي، وإنه لشرف لي أن أشارك الخاتم مع جالو".



