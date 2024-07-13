المانع ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الإتحاد العربي للثقافة الرياضية

د ظهر اليوم السبت في فندق لاند مارك، في العاصمة الأردنية عمّان

ترأس القطري محمد يوسف المانع، رئيس مجلس الأمناء، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الإتحاد العربي للثقافة الرياضية الذي عقد ظهر اليوم السبت في فندق لاند مارك، في العاصمة الأردنية عمّان.

والى المانع، حضر الاجتماع الذي عُقد بالتعاون بين الإتحاد العربي للثقافة الرياضية وجمعية الثقافة الرياضية الأردنية، رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أشرف محمود، وأعضاء مجلس الأمناء الوزير المفوض في جامعة الدول العربية فيصل غسال، عضو مجلس الأعيان الأردني جمال الصرايرة، رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وزير الشباب المصري الأسبق الدكتور عماد البناني، عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور ابراهيم القناص، مدير عام وزارة الشباب والرياضة اللبناني السابق زيد خيامي، الشيخ بدر الرواس رئيس الاتحاد العُماني السابق للكرة الطائرة، والأمانة الفنية للمجلس التي تضم عضوي المكتب التنفيذي حسن مسعود وحسن شرارة عضو اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والدكتور عمرو الحداد عضو اللجنة الرياضية المعاونة للمجلس والأمين العام للاتحاد ايمن بدرة.

افتتح بدرة الاجتماع، وألقى رئيس الاتحاد كلمة رحب فيها برئيس وأعضاء مجلس الأمناء متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم النبيلة لخدمة الرياضة العربية وصقل كوادرها ونشر قيم الرياضة ومبادئها، معتبرا تشكيل مجلس الأمناء بمثابة دفعة قوية لأنشطة الاتحاد سيظهر أثرها واضحا على الرياضة العربية.

بدوره، رحب المانع بالأعضاء، مباركا اختيارهم في مجلس الأمناء ومشيدا بموافقتهم على الانضمام للمجلس وبذل الجهد من أجل مساعدة مجلس إدارة الاتحاد في تنفيذ أنشطته التي تهدف الى رفعة الرياضة العربية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال، اتخذ المجلس عدة قرارات كان من ابرزها الموافقة على استضافة الدوحة للمؤتمر السنوي وحفل جوائز الاتحاد في شهر كانون الثاني - يناير من العام المقبل وتدشين صندوق مالي لدعم أنشطة الاتحاد الدورية وجلب رعاة لانشطة الاتحاد السنوية الكبيرة.

وقرر المجتمعون المشاركة في أنشطة عاصمة الثقافة الرياضية العربية المقررة في الأقصر في آب - اغسطس المقبل، وتوقيع مذكرات تفاهم بين الاتحاد العربي للثقافة الرياضية والاتحادات ذات العلاقة (الاتحاد العربي للرياضة للجميع والاتحاد العربي للرياضة المدرسية والاتحاد العربي للرياضة الجامعية)، والموافقة على تنظيم الأولمبياد النوعي العربي الرياضي الثقافي على ان يتم التعميم على الدول الأعضاء في الاتحاد لاستضافته وتحديد موعده، والانفتاح في العمل مع قطاعات جامعة الدول العربية وادارتها ذات العلاقة والاهتمامات.

كما قرر المجلس تفويض عضو المكتب التنفيذي حسن شرارة وضع دراسة تشمل التكلفة المالية لإنشاء قناة على اليوتيوب، ووضع خطة استراتيجية للعمل خلال الفترة المقبلة، ووضع مقترحات لفئات جائزة الاتحاد السنوية وتحديد اعدادها على ان يتم ارسال المقترحات الى الأمانة الفنية لرفعها الى مجلس الأمناء لاعتمادها وابلاغ مجلس ادارة الاتحاد بها.

وتخلل الاجتماع إقامة ندوة ثقافية بعنوان الهوية الثقافية العربية في الدورة الأولمبية باريس 2024 .. المحددات والرويا.









