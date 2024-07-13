الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

المانع ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الإتحاد العربي للثقافة الرياضية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المانع ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الإتحاد العربي للثقافة الرياضية
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-07-13 | 12:57
المانع ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الإتحاد العربي للثقافة الرياضية

د ظهر اليوم السبت في فندق لاند مارك، في العاصمة الأردنية عمّان

ترأس القطري محمد يوسف المانع، رئيس مجلس الأمناء، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الإتحاد العربي للثقافة الرياضية الذي عقد ظهر اليوم السبت في فندق لاند مارك، في العاصمة الأردنية عمّان.
والى المانع، حضر الاجتماع الذي عُقد بالتعاون بين الإتحاد العربي للثقافة الرياضية وجمعية الثقافة الرياضية الأردنية، رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أشرف محمود، وأعضاء مجلس الأمناء الوزير المفوض في جامعة الدول العربية فيصل غسال، عضو مجلس الأعيان الأردني جمال الصرايرة، رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وزير الشباب المصري الأسبق الدكتور عماد البناني، عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور ابراهيم القناص، مدير عام وزارة الشباب والرياضة اللبناني السابق زيد خيامي، الشيخ بدر الرواس رئيس الاتحاد العُماني السابق للكرة الطائرة، والأمانة الفنية للمجلس التي تضم عضوي المكتب التنفيذي حسن مسعود وحسن شرارة عضو اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والدكتور عمرو الحداد عضو اللجنة الرياضية المعاونة للمجلس والأمين العام للاتحاد ايمن بدرة.
افتتح بدرة الاجتماع، وألقى رئيس الاتحاد كلمة رحب فيها برئيس وأعضاء مجلس الأمناء متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم النبيلة لخدمة الرياضة العربية وصقل كوادرها ونشر قيم الرياضة ومبادئها، معتبرا تشكيل مجلس الأمناء بمثابة دفعة قوية لأنشطة الاتحاد سيظهر أثرها واضحا على الرياضة العربية.
بدوره، رحب المانع بالأعضاء، مباركا اختيارهم في مجلس الأمناء ومشيدا بموافقتهم على الانضمام للمجلس وبذل الجهد من أجل مساعدة مجلس إدارة الاتحاد في تنفيذ أنشطته التي تهدف الى رفعة الرياضة العربية.
وبعد مناقشة جدول الأعمال، اتخذ المجلس عدة قرارات كان من ابرزها الموافقة على استضافة الدوحة للمؤتمر السنوي وحفل جوائز الاتحاد في شهر كانون الثاني - يناير من العام المقبل وتدشين صندوق مالي لدعم أنشطة الاتحاد الدورية وجلب رعاة لانشطة الاتحاد السنوية الكبيرة.
وقرر المجتمعون المشاركة في أنشطة عاصمة الثقافة الرياضية العربية المقررة في الأقصر في آب - اغسطس المقبل، وتوقيع مذكرات تفاهم بين الاتحاد العربي للثقافة الرياضية والاتحادات ذات العلاقة (الاتحاد العربي للرياضة للجميع والاتحاد العربي للرياضة المدرسية والاتحاد العربي للرياضة الجامعية)، والموافقة على تنظيم الأولمبياد النوعي العربي الرياضي الثقافي على ان يتم التعميم على الدول الأعضاء في الاتحاد لاستضافته وتحديد موعده، والانفتاح في العمل مع قطاعات جامعة الدول العربية وادارتها ذات العلاقة والاهتمامات.
كما قرر المجلس تفويض عضو المكتب التنفيذي حسن شرارة وضع دراسة تشمل التكلفة المالية لإنشاء قناة على اليوتيوب، ووضع خطة استراتيجية للعمل خلال الفترة المقبلة، ووضع مقترحات لفئات جائزة الاتحاد السنوية وتحديد اعدادها على ان يتم ارسال المقترحات الى الأمانة الفنية لرفعها الى مجلس الأمناء لاعتمادها وابلاغ مجلس ادارة الاتحاد بها.
وتخلل الاجتماع إقامة ندوة ثقافية بعنوان الهوية الثقافية العربية في الدورة الأولمبية باريس 2024 .. المحددات والرويا.




المانع ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الإتحاد العربي للثقافة الرياضية

رياضة

رياضات متنوعة

الإتحاد العربي للثقافة الرياضية

محمد يوسف المانع

أشرف محمود

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فضيحة جنسية في الأرجنتين بطلها لاعبان دوليّان فرنسيّان !!

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فضيحة جنسية في الأرجنتين بطلها لاعبان دوليّان فرنسيّان !!
2024-07-12

فضيحة جنسية في الأرجنتين بطلها لاعبان دوليّان فرنسيّان !!

بتهمة اغتصاب امرأة في فندق في مندوزا ليلة السبت

2024-07-12

فضيحة جنسية في الأرجنتين بطلها لاعبان دوليّان فرنسيّان !!

بتهمة اغتصاب امرأة في فندق في مندوزا ليلة السبت

فيديو - البطلة الأوكرانية تحطم رقماً عمره 37 عاماً
2024-07-08

فيديو - البطلة الأوكرانية تحطم رقماً عمره 37 عاماً

رقم قياسي عالمي كسر حاجزا أسطوريا

2024-07-08

فيديو - البطلة الأوكرانية تحطم رقماً عمره 37 عاماً

رقم قياسي عالمي كسر حاجزا أسطوريا

فيديو - أسقط منافسه بالضربة القاضية في الجولة الثانية
2024-06-30

فيديو - أسقط منافسه بالضربة القاضية في الجولة الثانية

حقق البرازيلي الشرس أليكس بيريرا فوزاً مدوياً في المُثمّن

2024-06-30

فيديو - أسقط منافسه بالضربة القاضية في الجولة الثانية

حقق البرازيلي الشرس أليكس بيريرا فوزاً مدوياً في المُثمّن

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024