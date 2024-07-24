قرار سياسي أم رياضي للأولمبية الدولية بشطب "الملاكمة"؟

قرار شطب الاتحاد الدولي للملاكمة من قائمة الاتحادات الدولية المعترف بها

صوّت 89 من أصل 70 في اللجنة الأولمبية الدولية المجتمعة في باريس، على قرار شطب الاتحاد الدولي للملاكمة من قائمة الاتحادات الدولية المعترف بها، لكن الجمعية العمومية قررت الإبقاء على رياضة الملاكمة ضمن برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية سحبت مؤقتا في العام 2019 الاعتراف من الاتحاد الدولي للملاكمة بالاستناد الى مزاعم مفادها أنه فشل في زيادة الشفافية المالية وضمان عدم مراقبة نزاهة الحكام، وطالبته بإصلاحات، ثم عادت وأعربت مجدداً عن شكوكها بشأن شفافية إدارة الاتحاد.

ويبدو أن حقيقة القرار تعود الى رفض الاتحاد الدولي للملاكمة الذي يرأسه الروسي عمر كريمليف منذ نهاية عام 2020، اتباع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية لجهة حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من التنافس في بطولاته دون أي قيود.

كما كانت اتحادات الملاكمة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والسويد وسويسرا وألمانيا وهولندا والفيليبين قد انسحبت من الاتحاد الدولي للملاكمة احتجاجا على إنشاء منظمة دولية جديدة تسمى الملاكمة العالمية.







