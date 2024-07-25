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"درون" في باريس .. التجسس يطغى على الأولمبياد

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&quot;درون&quot; في باريس .. التجسس يطغى على الأولمبياد
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رياضات متنوعة

2024-07-25 | 01:39
"درون" في باريس .. التجسس يطغى على الأولمبياد

اندلعت مشاكل بسبب التجسّس في أولمبياد باريس في اليوم الأوّل من المنافسات

اندلعت مشاكل بسبب التجسّس في أولمبياد باريس في اليوم الأوّل من المنافسات مع انطلاق أحداث كرة القدم وسباعيات الرجبي.
فقد حصل جدل كبير قبل المباراة الافتتاحية لمنتخب كندا للسيدات في كرة القدم وحامل اللقب الأولمبي، بعد مزاعم التجسس على المنتخب النيوزيلندي، منافسهم في مباراة الافتتاح.
وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أحد موظفي الدعم الكندي بعد مزاعم قيامه بالتجسس على نيوزيلندا من خلال طائرة من دون طيار تسللت إلى جلسة تدريبية.
وتمّ تقديم شكوي رسمية إلى وحدة النزاهة التابعة للجنة الأولمبية الدولية وطالب النيوزيلنديون بتفسير كامل من الاتحاد الكندي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكندية.
وقالت اللجنة الأولمبية الكندية إنها "علمت" بأنّ عضواً غير معتمد في فريق دعم كرة القدم الكندية قد اعتقل واحتجز من قبل الشرطة الفرنسية، ويعتقد أنّه كان يستخدم طائرة من دون طيار لتصوير فريق كرة القدم النيوزيلندي أثناء التدريب، واللجنة الأولمبية الكندية تؤيد اللعب النظيف وهي مصدومة ومحبطة.


"درون" في باريس .. التجسس يطغى على الأولمبياد

رياضة

رياضات متنوعة

أولمبياد باريس

اللجنة الأولمبية الكندية

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