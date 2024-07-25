بدعوة من شهيّب .. كلاّس رعى يوم رياضي ثقافي في عاليه

بدعوة من الوزير السابق والنائب أكرم شهيّب

بدعوة من الوزير السابق والنائب أكرم شهيّب، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس بجولة في مدينتيّ عاليه وبحمدون، تخللها زيارة ملعبيّ كرة القدم فيهما.

واستهلّ وزير الشباب والرياضة زيارته بغداء في منزل شهيّب، بحضور اعضاء الهيئة الادارية لنادي الاخاء الاهلي عاليه والمدير العام السابق انور ضو.

ثم توجه المدعويين إلى بحمدون، حيث استقبلهم رئيس البلدية الدكتور فيليب متى، الذي شرح واقع الملعب، والخطة الموضوعة لتأهيله، وشاهدوا جانباً من مباراة لفئة الناشئين التابعة لنادي الإخاء الاهلي عاليه.



وانتقل الوفد إلى عاليه، حيث شاهد الوزير كلاس عن كثب أُطر التعاون بين النادي الجبلي وأكاديمية AIM في المنشأة الرياضية، وهو ما يهدف إلى تشجيع الرياضة والنشاط الثقافي للنهوض بالشباب. فنوه بكل هذه النشاطات والجهود المبذولة. وانتقل الوفد إلى عاليه، حيث شاهد الوزير كلاس عن كثب أُطر التعاون بين النادي الجبلي وأكاديمية AIM في المنشأة الرياضية، وهو ما يهدف إلى تشجيع الرياضة والنشاط الثقافي للنهوض بالشباب. فنوه بكل هذه النشاطات والجهود المبذولة.



وكرّم وائل شهيب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، امين سر نادي الإخاء الأهلي عاليه، الوزير كلاس بدرع تكريمي، ثم جال الجميع على أقسام النادي وAIM سنتر، واختتم الوزير زيارته بأفتتاح المنشأة الرياضية الترفيهية JUMPZ لصاحبها هلال جابر. وكرّم وائل شهيب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، امين سر نادي الإخاء الأهلي عاليه، الوزير كلاس بدرع تكريمي، ثم جال الجميع على أقسام النادي وAIM سنتر، واختتم الوزير زيارته بأفتتاح المنشأة الرياضية الترفيهية JUMPZ لصاحبها هلال جابر.



وللمناسبة، ألقى كلاّس كلمة في حضور حشد من الشخصيات، تقدمهم الوزير عصام شرف الدين ونائب عاليه أكرم شهيب ورئيس بلدية عاليه وجدي مراد ووكيل داخلية عاليه في الحزب التقدمي الاشتراكي يوسف دعيبس ومخاتير عاليه ومواطنين. وللمناسبة، ألقى كلاّس كلمة في حضور حشد من الشخصيات، تقدمهم الوزير عصام شرف الدين ونائب عاليه أكرم شهيب ورئيس بلدية عاليه وجدي مراد ووكيل داخلية عاليه في الحزب التقدمي الاشتراكي يوسف دعيبس ومخاتير عاليه ومواطنين.



وقال الوزير كلاس في كلمته "شرفني معالي الأخ الأكرم الأشهب بدعوتي لزيارته، فأكرمني اكثر برعاية انطلاقة هذا المنتدى الشبابي والرياضي JUMPZ PARK، في مدينة عاليه الحاضرة الوطنية، ذات المقام الرفيع في لبنان، وما بعده في قلوب العرب ووجدان الانتشار ، الحامل راية الوفاق اللبناني علامة حضارية عنوانها، ان نكهة لبنان من هنا، وعزَّته من عزة الجبل، ونوعيته من تنوعه … فإن تدعَّم مدماك إرتفعتْ هياكل، وإنْ نضُرَ لونٌ شعَّتْ كلُّ الألوان". وقال الوزير كلاس في كلمته "شرفني معالي الأخ الأكرم الأشهب بدعوتي لزيارته، فأكرمني اكثر برعاية انطلاقة هذا المنتدى الشبابي والرياضي JUMPZ PARK، في مدينة عاليه الحاضرة الوطنية، ذات المقام الرفيع في لبنان، وما بعده في قلوب العرب ووجدان الانتشار ، الحامل راية الوفاق اللبناني علامة حضارية عنوانها، ان نكهة لبنان من هنا، وعزَّته من عزة الجبل، ونوعيته من تنوعه … فإن تدعَّم مدماك إرتفعتْ هياكل، وإنْ نضُرَ لونٌ شعَّتْ كلُّ الألوان".



وأضاف كلاس "قطبية الاهتمام، في هذه العشية المبروكة من الرب والمحروسة من فرسان الوطنية وصنّاع الوفاق الصح واصحاب القرار اللبناني الصلب، البصير والمتبصِّر، هو أن تبادر زعامة وطنية كمثل وليد جنبلاط لتقعيد ركائز العيش السلامي والتفاعل الحضاري، واعيةً لجرأة الانفتاح، وحاميةً للخيارات الوطنية، مقدرةً معنى الاستشهاد، وكثيرةَ الاعتبار للتضحيات … فكلُّ دمٍ هو دمٌ لبناني، وكلُّ شابٍ هو منا ولنا، رافعين شعار أن كلنا للبنان وكل لبنان لكل اللبنانيين".

وتابع كلاس "في الزمن الذي نناضل فيه لحماية مجتمعنا وتحصينه ضد مخاطر الآفات، والتي أشدّها فتكاً غَزواتُ المخدِّرات، والتنامي القاتل لألعاب القمار الإلكترونية، المحمية وتلك الاحتكارية، المسببة للإفلاسات والانتحارات بين الشباب، على مرأى الحكومة ومسمع الناس ومدمع الأهل، وصمتِ المثقفين وسكتِ المربين وتجاهل المسؤولين، طرَشاً او غضَّ نظر عن هذه الابادة الناعمة المهددة للأجيال؛ في هذا الوقت، تبرز مبادراتٌ إنمائية طيبة، بانية للقدرات مشجعة للمهارات، مواكبة لتطلعات الاجيال ولإنتظارات الشباب، داعمة لتحركاتهم، من مثل هذا النادي النوعي الذي نلتقي في رحابه، ويعنى بالناشئة، تدريباً وترفيهاً وتربية، ونقدر الجهود التي يبادر بها غيورون من المجتمع ليكونوا قوة داعمة، وعيناً راعية، يداً حامية وعقولاً نيِّرة، يهمها تدريب اولادنا على وتوجيههم نحو الفنون والسلام، ويعتبرون ان معنويات الوطن من معنويات الشباب". وأضاف كلاس "قطبية الاهتمام، في هذه العشية المبروكة من الرب والمحروسة من فرسان الوطنية وصنّاع الوفاق الصح واصحاب القرار اللبناني الصلب، البصير والمتبصِّر، هو أن تبادر زعامة وطنية كمثل وليد جنبلاط لتقعيد ركائز العيش السلامي والتفاعل الحضاري، واعيةً لجرأة الانفتاح، وحاميةً للخيارات الوطنية، مقدرةً معنى الاستشهاد، وكثيرةَ الاعتبار للتضحيات … فكلُّ دمٍ هو دمٌ لبناني، وكلُّ شابٍ هو منا ولنا، رافعين شعار أن كلنا للبنان وكل لبنان لكل اللبنانيين".وتابع كلاس "في الزمن الذي نناضل فيه لحماية مجتمعنا وتحصينه ضد مخاطر الآفات، والتي أشدّها فتكاً غَزواتُ المخدِّرات، والتنامي القاتل لألعاب القمار الإلكترونية، المحمية وتلك الاحتكارية، المسببة للإفلاسات والانتحارات بين الشباب، على مرأى الحكومة ومسمع الناس ومدمع الأهل، وصمتِ المثقفين وسكتِ المربين وتجاهل المسؤولين، طرَشاً او غضَّ نظر عن هذه الابادة الناعمة المهددة للأجيال؛ في هذا الوقت، تبرز مبادراتٌ إنمائية طيبة، بانية للقدرات مشجعة للمهارات، مواكبة لتطلعات الاجيال ولإنتظارات الشباب، داعمة لتحركاتهم، من مثل هذا النادي النوعي الذي نلتقي في رحابه، ويعنى بالناشئة، تدريباً وترفيهاً وتربية، ونقدر الجهود التي يبادر بها غيورون من المجتمع ليكونوا قوة داعمة، وعيناً راعية، يداً حامية وعقولاً نيِّرة، يهمها تدريب اولادنا على وتوجيههم نحو الفنون والسلام، ويعتبرون ان معنويات الوطن من معنويات الشباب".



وأضاف كلاس "إسمحوا لي ان أستعيد بعضاً من جهودكم في وزارة التربية والتعليم العالي، إن في قمع ومحاربة فساد التراخيص الجامعية وإقفال بازارات بيع الشهادات و تسليع الدكتوراه الفخرية وغيرها من الإفسادات، إلى ما تم طرحه وإقراره من تعزيز لبرامج التنمية الرياضية في المناهج، وكنت دائم القول إنه مهما تكلفنا على الرياضة المدرسية وتعزيزها في الجامعات والبلدات وتعميمها، تبقى الكلفة اقل بكثير من كلفة العلاج والتداوي، إن لم يكن للرياضة موقعها في حياتنا. وهذه سياسة اجتماعية وصحية تم إعتمادها من منظمة الصحة العالمية، بدعم ومواكبة من مؤتمر الحكومات الشبابية التي يعقد سنويا في دولة الإمارات". وأضاف كلاس "إسمحوا لي ان أستعيد بعضاً من جهودكم في وزارة التربية والتعليم العالي، إن في قمع ومحاربة فساد التراخيص الجامعية وإقفال بازارات بيع الشهادات و تسليع الدكتوراه الفخرية وغيرها من الإفسادات، إلى ما تم طرحه وإقراره من تعزيز لبرامج التنمية الرياضية في المناهج، وكنت دائم القول إنه مهما تكلفنا على الرياضة المدرسية وتعزيزها في الجامعات والبلدات وتعميمها، تبقى الكلفة اقل بكثير من كلفة العلاج والتداوي، إن لم يكن للرياضة موقعها في حياتنا. وهذه سياسة اجتماعية وصحية تم إعتمادها من منظمة الصحة العالمية، بدعم ومواكبة من مؤتمر الحكومات الشبابية التي يعقد سنويا في دولة الإمارات".



وقال كلاس "معكم جميعاً نقول (نعم) للتربية على الرياضة ونشر فنونها وأنواعها التقليدية والتراثية والجديدة؛ و(نعم) لدعم هذا النوع من المؤسسات الحارسة والراعية للفئات العمرية التي تحتاج إلى عميق عناية ودراية لمواكبة نموها وتوجيهها رياضيا وتحصينها خلقياً .. مع تأييدنا لأنشطة الاندية والجمعيات والاتحادات، وتشجيع بناء الإنشاءات الرياضية في البلدات والمناطق، فالإنماء بالرياضة، بفوائدها الصحية والاجتماعية والخلقية، يوفر إستثمارات إقتصادية ويؤمن فرص عمل، ويعزز دور البلدات والشباب، ويؤهل لمنافسات ومشاركات عالمية، يثبت لبنان، في الألعاب الفردية والفريقية، انه دائم التألق، فوزاً وتحقيقَ ارقام وتسجيل انتصارات، رغم قصور الوزارة عن تقديم اي دعم وواجب تجاه الشباب".

وختم كلاس "الدعوة إلى البلديات والقطاع الخاص لأن تبادر إلى تأسيس اندية ومراكز ومنشآت رياضية وتستثمر بالرياضة والترفيه الراقي، استكمالا لمسيرتها التنموية الراعية للشباب وتشجيعهم على بناء الثقة بنفوسهم، وان يكونوا قوّةً مستقبلية وقُدْوَةً خلقية، نحميها ونعتز بها". وقال كلاس "معكم جميعاً نقول (نعم) للتربية على الرياضة ونشر فنونها وأنواعها التقليدية والتراثية والجديدة؛ و(نعم) لدعم هذا النوع من المؤسسات الحارسة والراعية للفئات العمرية التي تحتاج إلى عميق عناية ودراية لمواكبة نموها وتوجيهها رياضيا وتحصينها خلقياً .. مع تأييدنا لأنشطة الاندية والجمعيات والاتحادات، وتشجيع بناء الإنشاءات الرياضية في البلدات والمناطق، فالإنماء بالرياضة، بفوائدها الصحية والاجتماعية والخلقية، يوفر إستثمارات إقتصادية ويؤمن فرص عمل، ويعزز دور البلدات والشباب، ويؤهل لمنافسات ومشاركات عالمية، يثبت لبنان، في الألعاب الفردية والفريقية، انه دائم التألق، فوزاً وتحقيقَ ارقام وتسجيل انتصارات، رغم قصور الوزارة عن تقديم اي دعم وواجب تجاه الشباب".وختم كلاس "الدعوة إلى البلديات والقطاع الخاص لأن تبادر إلى تأسيس اندية ومراكز ومنشآت رياضية وتستثمر بالرياضة والترفيه الراقي، استكمالا لمسيرتها التنموية الراعية للشباب وتشجيعهم على بناء الثقة بنفوسهم، وان يكونوا قوّةً مستقبلية وقُدْوَةً خلقية، نحميها ونعتز بها".





