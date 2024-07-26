الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - عرض زواج وخطوبة أرجنتينية في باريس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - عرض زواج وخطوبة أرجنتينية في باريس
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-07-26 | 01:54
فيديو - عرض زواج وخطوبة أرجنتينية في باريس

قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الـ 33 في باريس

قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الـ 33 في باريس، شهدت القرية الأولمبية عرض زواج من أحد لاعبي منتخب كرة اليد الأرجنتيني الى مواطنته في منتخب الهوكي.
ونشر الحساب الرسمي لأولمبياد باريس عبر منصة إكس إن المعسكر الأرجنتيني شهد "أول عرض زواج في القرية الأولمبية"، حين تقدم بابلو سيمونيت لاعب بيندورم الإسباني بعرض زواج أمام الجهازين الفنيين للمنتخبين الى للاعبة الهوكي بيلار كامبوي لاعبة سانسي كومبولتنسي.
وبدأت علاقة بيلار وسيمونيت في العام 2015، قبل أولمبياد ريو دي جانيرو، وأكد اللاعب في تغريدة عبر إنستغرام "إمرأة حياتي منحتني الموافقة في مكان مثل الحلم، يتنافس فيه الجميع من كل مكان، إنها السعادة الكاملة .. شكرا لكم أيها الأصدقاء لأنكم جعلتم هذا الأمر خاصا، باريس دائما فكرة رائعة".
وقالت كامبوي للموقع الرسمي للأولمبياد "ترك لي بابلو رسالة عندما دخل غرفة تبديل الملابس، لم أكن أعرف أي شيء وكان الأمر مثيرا للغاية، كنت أعلم أنه سيخوض مباراة صعبة للغاية، تماما مثلنا، واكتشاف تفوقهم كان أمرا مذهلا".



فيديو - عرض زواج وخطوبة أرجنتينية في باريس

رياضة

رياضات متنوعة

بابلو سيمونيت

بيلار كامبوي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حلّ "القبّعة" يُنهي أزمة حجاب العداء سيلا
أولمبياد باريس - مواجهات عربية - اسرائيلية في الجودو فهل تتم؟

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

تخريب متعمّد طال شبكة القطارات السريعة الفرنسية
04:22

تخريب متعمّد طال شبكة القطارات السريعة الفرنسية

تعرضت لأعمال تخريب منسقة على ما يبدو

04:22

تخريب متعمّد طال شبكة القطارات السريعة الفرنسية

تعرضت لأعمال تخريب منسقة على ما يبدو

حلّ "القبّعة" يُنهي أزمة حجاب العداء سيلا
02:14

حلّ "القبّعة" يُنهي أزمة حجاب العداء سيلا

سُمح للعداءة الفرنسية بالمشاركة في مراسم حفل الافتتاح

02:14

حلّ "القبّعة" يُنهي أزمة حجاب العداء سيلا

سُمح للعداءة الفرنسية بالمشاركة في مراسم حفل الافتتاح

أولمبياد باريس - مواجهات عربية - اسرائيلية في الجودو فهل تتم؟
01:53

أولمبياد باريس - مواجهات عربية - اسرائيلية في الجودو فهل تتم؟

بطلان عربيان في وجه منافسين من الكيان الصهيوني

01:53

أولمبياد باريس - مواجهات عربية - اسرائيلية في الجودو فهل تتم؟

بطلان عربيان في وجه منافسين من الكيان الصهيوني

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024