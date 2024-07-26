فيديو - عرض زواج وخطوبة أرجنتينية في باريس

قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الـ 33 في باريس

قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الـ 33 في باريس، شهدت القرية الأولمبية عرض زواج من أحد لاعبي منتخب كرة اليد الأرجنتيني الى مواطنته في منتخب الهوكي.

ونشر الحساب الرسمي لأولمبياد باريس عبر منصة إكس إن المعسكر الأرجنتيني شهد "أول عرض زواج في القرية الأولمبية"، حين تقدم بابلو سيمونيت لاعب بيندورم الإسباني بعرض زواج أمام الجهازين الفنيين للمنتخبين الى للاعبة الهوكي بيلار كامبوي لاعبة سانسي كومبولتنسي.

وبدأت علاقة بيلار وسيمونيت في العام 2015، قبل أولمبياد ريو دي جانيرو، وأكد اللاعب في تغريدة عبر إنستغرام "إمرأة حياتي منحتني الموافقة في مكان مثل الحلم، يتنافس فيه الجميع من كل مكان، إنها السعادة الكاملة .. شكرا لكم أيها الأصدقاء لأنكم جعلتم هذا الأمر خاصا، باريس دائما فكرة رائعة".

وقالت كامبوي للموقع الرسمي للأولمبياد "ترك لي بابلو رسالة عندما دخل غرفة تبديل الملابس، لم أكن أعرف أي شيء وكان الأمر مثيرا للغاية، كنت أعلم أنه سيخوض مباراة صعبة للغاية، تماما مثلنا، واكتشاف تفوقهم كان أمرا مذهلا".



