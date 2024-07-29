خسارة سحاقيان وواكيم .. نتائج ومواعيد اللبنانيين في الألعاب الأولمبية (مُحدّث)

خسارة اللبنانية ماريانا سحاقيان أمام الأميركية ليلي زهانغ

حتى لحظة اعداد هذا النص، شهدت دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس النتائج التالية للرياضيين اللبنانيين المشاركين فيها:

⦁ خسارة اللبناني هادي حبيب في فردي الرجال لمسابقة التنس أمام الإسباني كارلوس الكاراز، المُصنف الثالث عالمياً (3-6 و1-6) وخروجه من الدور الأول.

⦁ فوز اللبناني بنجامين حسن، البالغ 29 عاماً، والمصنف 170 عالمياً، على الأميركي كريستوفر ايوبانكس في فردي الرجال لمسابقة التنس (6-4 و6-2) وتأهله الى دور الـ32 لمواجهة صعبة اليوم (الاثنين) مع الأرجنتيني سيبستيان بايز، البالغ 23 عاماً، والمصنف 18 في العالم.

⦁ خسارة الثنائي اللبناني هادي حبيب وبنجامين حسن في زوجي الرجال لمسابقة التنس أمام الثنائي الاسترالي ماتيو إيبدين وجون بيرس (6-7 و2-6) وخروجهما من الدور الأول.

⦁ فوز اللبنانية ماريانا سحاقيان على الصينية زهيينغ زينغ في فردي كرة الطاولة للسيدات (4-1) ثم خسارتها أمام الأميركية ليلي زهانغ (0-4).

⦁ سجلت لين الحاج، 17 عاماً، زمناً 1.10.27د في سباق 100 متر صدراً في السباحة، وخرجت من المنافسة.

⦁ خسر اللبناني فيليب واكيم (لبنان) أمام شين يي تانغ (تايبه) في رياضة المبارزة - سلاح الشيش بنتيجة (13-15).





