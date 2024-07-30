الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

العيون تترقب راي باسيل .. نتائج ومواعيد اللبنانيين في الألعاب الأولمبية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
العيون تترقب راي باسيل .. نتائج ومواعيد اللبنانيين في الألعاب الأولمبية
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-07-30 | 01:44
العيون تترقب راي باسيل .. نتائج ومواعيد اللبنانيين في الألعاب الأولمبية

تتجه الأنظار الى البطلة اللبنانية راي باسيل

تتجه الأنظار الى البطلة اللبنانية راي باسيل، التي تحمل الرقم 1591 وتخوض غمار اليوم الأول من مسابقة "تراب" ضمن رياضة الريامة، في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يأمل اللبنانيون في أن تحقق ما عجز عنه رياضيونا طوال 44 عاماً.
⦁    صباح اليوم (الثلاثاء)، ينافس السبّاح سيمون الدويهي في الأدوار الأولى من سباق السباحة لمسافة 100 متر حرّة.
⦁    وبالأمس، لم يتمكن اللبناني بنجامين حسن، البالغ 29 عاماً، والمصنف 170 عالمياً، من مواصلة الطريق في دورة الالعاب الأولمبية، حين ضيّع فوزاً في الأمتار الأخيرة على الأرجنتيني سيبستيان بايز، البالغ 23 عاماً، والمصنف 18 في العالم.
⦁    وخسر حسن مباراة الدور الـ32، بنتيجة (2-6 و 6-3 و6-7 /3-7/) في مواجهة شرسة امتدت 128 دقيقة، بعدما فاز في دور الـ64 على الأميركي كريستوفر ايوبانكس (6-4 و6-2).
⦁    وفي بقية النتائج، خسارة اللبناني هادي حبيب في فردي الرجال لمسابقة التنس أمام الإسباني كارلوس الكاراز، المُصنف الثالث عالمياً (3-6 و1-6) وخروجه من الدور الأول.
⦁    خسارة الثنائي اللبناني هادي حبيب وبنجامين حسن في زوجي الرجال لمسابقة التنس أمام الثنائي الاسترالي ماتيو إيبدين وجون بيرس (2-6 و6-7) وخروجهما من الدور الأول.
⦁    فوز اللبنانية ماريانا سحاقيان على الصينية زهيينغ زينغ في فردي كرة الطاولة للسيدات (4-1) ثم خسارتها أمام الأميركية ليلي زهانغ (0-4).
⦁    خروج لين الحاج،17 عاماً، من سباق في سباق 100 متر صدراً في السباحة بعدما سجلت زمناً بلغ 1.10.27د.
⦁    خسارة اللبناني فيليب واكيم أمام شين يي تانغ (تايبه) في رياضة المبارزة - سلاح الشيش بنتيجة (13-15).



العيون تترقب راي باسيل .. نتائج ومواعيد اللبنانيين في الألعاب الأولمبية

رياضة

رياضات متنوعة

راي باسيل

بنجامين حسن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حركة من سبّاح تونسي تثير جدلاً واسعاً فما قصتها؟
مدرب مصري يُبدع في الأولمبياد ويضع لمسته على ميدالية أميركية

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

بندقية راي باسيل انطلقت .. نتائج ومواعيد اللبنانيين في الألعاب الأولمبية (مُحدّث)
05:49

بندقية راي باسيل انطلقت .. نتائج ومواعيد اللبنانيين في الألعاب الأولمبية (مُحدّث)

خرج سيمون الدويهي من الأدوار الأولى لسباق السباحة لمسافة 100 متر حرّة

05:49

بندقية راي باسيل انطلقت .. نتائج ومواعيد اللبنانيين في الألعاب الأولمبية (مُحدّث)

خرج سيمون الدويهي من الأدوار الأولى لسباق السباحة لمسافة 100 متر حرّة

وزير الداخلية الفرنسي يُدافع عن افتتاح الأولمبياد .. رسالة حريّة !!
04:28

وزير الداخلية الفرنسي يُدافع عن افتتاح الأولمبياد .. رسالة حريّة !!

دافع جيرالد دارمانين عن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

04:28

وزير الداخلية الفرنسي يُدافع عن افتتاح الأولمبياد .. رسالة حريّة !!

دافع جيرالد دارمانين عن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

القرية الأولمبية في باريس: ليست مؤهلة .. حمّامان لعشر فتيات !!
03:59

القرية الأولمبية في باريس: ليست مؤهلة .. حمّامان لعشر فتيات !!

تواصلت الانتقادات من الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية

03:59

القرية الأولمبية في باريس: ليست مؤهلة .. حمّامان لعشر فتيات !!

تواصلت الانتقادات من الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024