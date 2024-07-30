العيون تترقب راي باسيل .. نتائج ومواعيد اللبنانيين في الألعاب الأولمبية

تتجه الأنظار الى البطلة اللبنانية راي باسيل

تتجه الأنظار الى البطلة اللبنانية راي باسيل، التي تحمل الرقم 1591 وتخوض غمار اليوم الأول من مسابقة "تراب" ضمن رياضة الريامة، في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يأمل اللبنانيون في أن تحقق ما عجز عنه رياضيونا طوال 44 عاماً.

⦁ صباح اليوم (الثلاثاء)، ينافس السبّاح سيمون الدويهي في الأدوار الأولى من سباق السباحة لمسافة 100 متر حرّة.

⦁ وبالأمس، لم يتمكن اللبناني بنجامين حسن، البالغ 29 عاماً، والمصنف 170 عالمياً، من مواصلة الطريق في دورة الالعاب الأولمبية، حين ضيّع فوزاً في الأمتار الأخيرة على الأرجنتيني سيبستيان بايز، البالغ 23 عاماً، والمصنف 18 في العالم.

⦁ وخسر حسن مباراة الدور الـ32، بنتيجة (2-6 و 6-3 و6-7 /3-7/) في مواجهة شرسة امتدت 128 دقيقة، بعدما فاز في دور الـ64 على الأميركي كريستوفر ايوبانكس (6-4 و6-2).

⦁ وفي بقية النتائج، خسارة اللبناني هادي حبيب في فردي الرجال لمسابقة التنس أمام الإسباني كارلوس الكاراز، المُصنف الثالث عالمياً (3-6 و1-6) وخروجه من الدور الأول.

⦁ خسارة الثنائي اللبناني هادي حبيب وبنجامين حسن في زوجي الرجال لمسابقة التنس أمام الثنائي الاسترالي ماتيو إيبدين وجون بيرس (2-6 و6-7) وخروجهما من الدور الأول.

⦁ فوز اللبنانية ماريانا سحاقيان على الصينية زهيينغ زينغ في فردي كرة الطاولة للسيدات (4-1) ثم خسارتها أمام الأميركية ليلي زهانغ (0-4).

⦁ خروج لين الحاج،17 عاماً، من سباق في سباق 100 متر صدراً في السباحة بعدما سجلت زمناً بلغ 1.10.27د.

⦁ خسارة اللبناني فيليب واكيم أمام شين يي تانغ (تايبه) في رياضة المبارزة - سلاح الشيش بنتيجة (13-15).







