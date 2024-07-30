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حركة من سبّاح تونسي تثير جدلاً واسعاً فما قصتها؟

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حركة من سبّاح تونسي تثير جدلاً واسعاً فما قصتها؟
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رياضات متنوعة

2024-07-30 | 01:53
حركة من سبّاح تونسي تثير جدلاً واسعاً فما قصتها؟

أثار أحمد الجوادي الجدل بسبب الحركة التي قام بها

بعد أن أثار أحمد الجوادي الجدل بسبب الحركة التي قام بها، اثر تأهله إلى نهائي سباق 800 متر سباحة حرّة، من دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس، وتفوقه في مجموعته على الإيطالي غريغوريو بالترينييري حامل فضية أولمبياد طوكيو، أوضح السبّاح التونسي الهدف منها.
وكتب الجوادي على إنستغرام "أردت التوضيح أن هذه الحركة لا علاقة لها ببالترينييري، حتى أنني لم أفكر بالأمر، فهو قدوتي، وقد نشأت وأنا أتابع سباقاته، وتمنيت أن أسبح بجانبه يوما ما، وحركتي لها تفسير مختلف في بلدي وهي تعني انتظروا، شكراً لتفهمكم".
وحلّ السباح التونسي ثانياً في المجموعة خلف الإيرلندي دانيال ويفن، مُسجّلاً (7:42.07) دقائق، وسيواجه في النهائي سباحين من الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.






حركة من سبّاح تونسي تثير جدلاً واسعاً فما قصتها؟

رياضة

رياضات متنوعة

أحمد الجوادي

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