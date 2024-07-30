القرية الأولمبية في باريس: ليست مؤهلة .. حمّامان لعشر فتيات !!

تواصلت الانتقادات من الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية

تواصلت الانتقادات من الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس لنوعية الإقامة في مقر القرية الأولمبية.

وفي السياق، قالت السباحة الأسترالية أريارن تيتموس، البطل الأولمبي ثلاث مرات، إن العيش في القرية الأولمبية يجعل الأداء صعباً، وأضاف "إنها بالتأكيد ليست مؤهلة للأداء العالي، والأمر يتعلق بمن يمكنه الحدّ من نفسه".

ونشرت لاعبة التنس الأميركية كوكو غوف مقطع فيديو على منصة "تيك توك" من غرفتها في القرية الأولمبية عن الظروف المعيشية في القرية الأولمبية ، تحدثت فيه على أنغام المقطوعة الموسيقية الشهيرة من باليه "بحيرة البجع" فقالت "حمّامان لعشر فتيات".







