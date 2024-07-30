بندقية راي باسيل انطلقت .. نتائج ومواعيد اللبنانيين في الألعاب الأولمبية (مُحدّث)

خرج سيمون الدويهي من الأدوار الأولى لسباق السباحة لمسافة 100 متر حرّة



واصلت البطلة اللبنانية راي باسيل، التي تحمل الرقم 1591، خوض غمار اليوم الأول من مسابقة "تراب" ضمن رياضة الريامة، في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في العاصمة الفرنسية باريس، وسجلت 23 طبقاً من 25 في الجولة الأولى، و25 من 25 في الجولة الثانية، بإجمالي 48/50.

أما السبّاح سيمون الدويهي، فخرج من الأدوار الأولى لسباق السباحة لمسافة 100 متر حرّة، مُسجّلاً 50.10 ثانية.

⦁ وبالأمس، لم يتمكن اللبناني بنجامين حسن، البالغ 29 عاماً، والمصنف 170 عالمياً، من مواصلة الطريق في دورة الالعاب الأولمبية، حين ضيّع فوزاً في الأمتار الأخيرة على الأرجنتيني سيبستيان بايز، البالغ 23 عاماً، والمصنف 18 في العالم.

⦁ وخسر حسن مباراة الدور الـ32، بنتيجة (2-6 و 6-3 و6-7 /3-7/) في مواجهة شرسة امتدت 128 دقيقة، بعدما فاز في دور الـ64 على الأميركي كريستوفر ايوبانكس (6-4 و6-2).

⦁ وفي بقية النتائج، خسارة اللبناني هادي حبيب في فردي الرجال لمسابقة التنس أمام الإسباني كارلوس الكاراز، المُصنف الثالث عالمياً (3-6 و1-6) وخروجه من الدور الأول.

⦁ خسارة الثنائي اللبناني هادي حبيب وبنجامين حسن في زوجي الرجال لمسابقة التنس أمام الثنائي الاسترالي ماتيو إيبدين وجون بيرس (2-6 و6-7) وخروجهما من الدور الأول.

⦁ فوز اللبنانية ماريانا سحاقيان على الصينية زهيينغ زينغ في فردي كرة الطاولة للسيدات (4-1) ثم خسارتها أمام الأميركية ليلي زهانغ (0-4).

⦁ خروج لين الحاج،17 عاماً، من سباق في سباق 100 متر صدراً في السباحة بعدما سجلت زمناً بلغ 1.10.27د.

⦁ خسارة اللبناني فيليب واكيم أمام شين يي تانغ (تايبه) في رياضة المبارزة - سلاح الشيش بنتيجة (13-15).







