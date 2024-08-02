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تعميم لتنظيم عمل لجان الألعاب الرياضية التي لا اتحادات لها

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تعميم لتنظيم عمل لجان الألعاب الرياضية التي لا اتحادات لها
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رياضات متنوعة

2024-08-02 | 02:46
تعميم لتنظيم عمل لجان الألعاب الرياضية التي لا اتحادات لها

تنظيم عمل اللجان الخاصة بالألعاب الرياضية التي لا اتحادات لها

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس التعميم رقم 4/1/2024 تاريخ 31 تموز 2024، الهادف الى تنظيم عمل اللجان الخاصة بالألعاب الرياضية التي لا اتحادات لها، وجاء فيه:
سنداً لأحكام المادة الثانية والعشرين من المرسوم ٤٤٨١ تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦ التي تنص على "يشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لادارة كل لعبة رياضية لا يوجد اتحاد مرخص لها بسبب عدم توافر العدد اللازم من الجمعيات … وتنتهي ولاية اللجنة حكماً مع انتهاء دورة الألعاب الاولمبية الصيفية، كما تنتهي ولايتها حكماً أيضاً عند شروط انتخاب اتحاد اللعبة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء".
وحرصاً من الوزارة على تنظيم ملفات هذه اللجان وللإطلاع على مدى عملها لتطوير الألعاب المكلفة بإدارتها.
لذا، نعلمكم بضرورة التقدم من الوزارة بطلب تجديد للجنة مرفقاً بالمستندات التالية:
⦁    البيانات المالية والادارية عن مرحلة ولاية اللجنة.
⦁    سجلات عدلية ونسخ عن الهوية لكافة أعضاء اللجنة.
⦁    شهادات تدريب في اللعبة المختصة بها اللجنة، لثلاثة من أعضائها على الأقل.


تعميم لتنظيم عمل لجان الألعاب الرياضية التي لا اتحادات لها

رياضة

رياضات متنوعة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلّاس

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