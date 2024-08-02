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انتقادات لاذعة لتنظيم فرنسا للألعاب الأولمبية

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انتقادات لاذعة لتنظيم فرنسا للألعاب الأولمبية
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رياضات متنوعة

2024-08-02 | 02:49
انتقادات لاذعة لتنظيم فرنسا للألعاب الأولمبية

تنظيم أولمبياد ريو دي جانيرو (2016) كان أفضل بكثير

تتواصل الانتقادات اللاذعة للتنظيم في أولمبياد باريس، ونشرت وسائل اعلام مصرية سلسلة منها، بالاستناد الى تعليقات عدد من الرياضيين في البعثة المصرية التي تضم 164 فرداً، وهي الأكبر عربياً.
وقالت دعاء الغباشي، لاعبة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية، لموقع "في الجول" المصري "تنظيم أولمبياد ريو دي جانيرو (2016) كان أفضل بكثير، نعاني بشدة من ارتفاع درجات الحرارة داخل الغرف في القرية الأولمبية، حيث لا توجد مكيفات هواء ونضطر لفتح النوافذ للحصول على نسمة هواء".
وأضافت "التنظيم ليس مثاليا ولا نشعر بالراحة في أثناء النوم، وأحيانا لا يتوفر الطعام داخل القرية الأولمبية، وهناك الكثير من الرياضيين يشتكون من سوء التنظيم".
وقالت زميلتها مروة عبد الهادي "اللعب بالحجاب؟ الأمر يتعلق بديننا، أنا غير معجبة بقرار منع الفرنسيات من ارتداء الحجاب، أريد أن ألعب بحجابي، أخرى تريد أن تلعب وهي ترتدي بكيني، كل شيء على ما يرام سواء هذا أو ذاك، يجب علينا فقط احترام كل الثقافات والأديان المختلفة".
وانتقد علي زين، لاعب منتخب كرة اليد، في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام "المعاناة في توفير الطعام والمياه"، وهذا الأمر يعاني منه الجميع وليس منتخب مصر فقط.، و"تنظيم دورة الألعاب الإفريقية أفضل من تنظيم أولمبياد باريس".



انتقادات لاذعة لتنظيم فرنسا للألعاب الأولمبية

رياضة

رياضات متنوعة

أولمبياد باريس

دعاء الغباشي

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Aljadeed
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