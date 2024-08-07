إيمان خليف تردّ على الحلبة والرئيس تبّون يُعلّق

تأهلت الى نهائي الملاكمة لوزن أقل من 66 كيلوغراماً في دورة الألعاب الأولمبية

واصلت الجزائرية إيمان خليف، البالغة 25 عاماً، تألقها وتأهلت الى نهائي منافسات الملاكمة لوزن أقل من 66 كيلوغراماً في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس، بتخطيها نظيرتها التايلاندية جانجام سوانافينغ في الدور نصف النهائي، وباتت أول امرأة عربية تصل لنهائي أولمبي في هذه الرياضة.

وقالت إيمان "فخورة جدا بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات السابقة، وأتمنى مواصلة المسيرة بنجاح حتى النهاية، وقد قدمت كل ما لدي، وكذلك فعل المدربون والطاقم الفني، وأشكرهم جميعا على كل ما قدموه لي، وأعدهم بأن أكون على قدر المسؤولية في النهائي الحلم من أجل تحقيق الذهب".

وعلّقت إيمان على الهجمة التي تواجهها بحجة عدم أهليتها للمشاركة في منافسات السيدات، فقالت "اللجنة الأولمبية الجزائرية تقوم بالرد على تلك الهجمات وأنا أشكرها بشدة على القيام بدورها على أكمل وجه، وأركز فقط على المنافسة والرد في الملعب، بتحقيق الذهبية ورسم البسمة على شفاه الشعب الجزائري".

ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة إلى خليف، عقب تأهلها إلى النهائي لمواجهة الصينية يانغ لي، فنشر على منصة إكس "شكرا إيمان خليف على إسعادكِ كل الجزائريين، بهذا التأهل القوي والرائع للنهائي .. الأهم قد تحقق، وبحول الله التتويج بالذهب .. كل الجزائريات والجزائريين معك".







