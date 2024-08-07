فيديو - الحوت يفاجيء المشاركات في مسابقة ركوب الأمواج

ظهر ضيف مفاجئ في اليوم الأخير من مسابقة ركوب الأمواج

ظهر ضيف مفاجئ في اليوم الأخير من مسابقة ركوب الأمواج في دورة الألعاب الأولمبية .. ولم يكن الضيف سوى "حوت".

فعلى مسافة آمنة من البرازيلية تاتيانا ويستون ويب والكوستاريكية بريسا هينيسي، اللتين كانتا تتواجهان في الدور قبل النهائي، قفز الحوت في الماء، ومنح المتفرجين والمصورين لحظة أولمبية لن ينسوها أبداً.

وفي تاهيتي، حيث تقام مسابقة ركوب الأمواج هذا العام على بعد نحو 10 آلاف ميل من مدينة باريس المضيفة، تتجمع الحيتان بالقرب من الأرخبيل خلال مواسم التزاوج والولادة والهجرة.

وفي الجزيرة الفرنسيّة التي تقع في المحيط الهادئ، تُعتبر الحيتان ضيفاً "مرحّباً به" ولديها العديد من المناطق البحرية المحميًة، بعد أن وقّع زعماء السكان الأصليين في جنوب المحيط، معاهدة في نيسان - أبريل الماضي تعترف بالحيتان على أنها "أشخاص قانونيون".





