أولمبياد باريس: ليتيسيا عون تلعب على الميدالية البرونزية

لم تتمكن البطلة اللبنانية ليتيسيا عون من تجاوز الإيرانية ناهد كيانيشاندي

لم تتمكن البطلة اللبنانية ليتيسيا عون من تجاوز الإيرانية ناهد كيانيشاندي في الدور نصف النهائي من منافسة التايكواندو لوزن تحت 57 كيلوغراماً في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس، بعد أن خسرت الجولة الأولى (3-10) ثم الجولة الثانية (0-9)، وسوف تلعب الليلة على الميدالية البرونزية.

يذكر أن الإيرانية ناهد كيانيشاندي من مواليد 1 آب - أغسطس 1998، 26 عاماً، وهي بطلة العالم 2023 في باكو وبطلة آسيا 2022 في شانشيون وبطلة الألعاب الإسلامية 2017 و2021.

وكانت ليتيسيا، 23 عاماً، حاملة الميدالية البرونزية في الألعاب الآسيوية 2018 والألعاب الإسلامية 2021 وبطولة آسيا 2024، تغلبت في ربع النهائي على المقدونية ميليانا ريلجيكج بنتيجة (2-0)، وفي ثُمن النهائي على شيا لينغ لو من تايبة الصينية (2-0).







