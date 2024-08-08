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ليتيسيا عون ضيّعت ميدالية طال انتظارها 44 عاماً

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ليتيسيا عون ضيّعت ميدالية طال انتظارها 44 عاماً
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رياضات متنوعة

2024-08-08 | 14:44
ليتيسيا عون ضيّعت ميدالية طال انتظارها 44 عاماً

بعد خسارتها في "نزال البرونز" من منافسة التايكواندو لوزن تحت 57 كيلوغراماً

ضيّعت البطلة ليتيسيا عون فرصة نيل أول ميدالية لبنانية منذ 44 عاماً في دورة الألعاب الاولمبية بعد خسارتها في "نزال البرونز" من منافسة التايكواندو لوزن تحت 57 كيلوغراماً أمام الكندية سكايلار بارك.
وتعادلت عون في الجولة الأولى سلباً مع أفضلية للاعبة الكندية، ثم خسرت الجولة الثانية (2-4) وأضاعت بذلك الفرصة التي طال انتظارها لحصد ميدالية لبنانية خامسة في تاريخ الألعاب.
وكانت ليتيسيا، 23 عاماً، حاملة البرونزية في الألعاب الآسيوية 2018 والألعاب الإسلامية 2021 وبطولة آسيا 2024، تغلبت في ربع النهائي على المقدونية ميليانا ريلجيكج (2-0)، وفي ثُمن النهائي على شيا لينغ لو من تايبة الصينية (2-0) وخسرت نصف النهائي أمام الإيرانية ناهد كيانيشاندي (0-2).
يذكر أن سكايلار بارك، 25 عاماً، كندية، ووالدها كوري جنوبي الأصل، حائزة على الميدالية الذهبية في بطولات "الألعاب الأميركية" أربع مرات.



ليتيسيا عون ضيّعت ميدالية طال انتظارها 44 عاماً

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ليتيسيا عون

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