صورة - حالةٌ جديدة من المرض والسبب نهر السين !

أصيبت بالإعياء بعد مشاركتها في منافسات المياه المفتوحة للسيدات

أعلنت السبّاحة الألمانية ليوني بيك، أنها أصيبت بالإعياء بعد مشاركتها في منافسات المياه المفتوحة للسيدات في أولمبياد باريس، وحلولها في المركز التاسع في سباق العشر كيلومترات، يوم أمس السبت.

ونشرت ليوني صورة لنفسها على إنستغرام، وهي ترفع إبهامها لأعلى، وبدت فيها مريضة، وكتبت "تقيأت 9 مرات أمس مع الإسهال .. جودة المياه في نهر السين معتمدة".

وأصيب رياضيون بالإعياء والإسهال بعد سباق الترياتلون، وكتب العديد منهم عن ذلك بسخرية، معلقين على ما أوردته اللجنة المنظمة للأولمبياد مراراً من أن مياه نهر السين سليمة وتم تنظيفها من المياه الملوثة بالبكتيريا.









