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ايمان خليف تقاضي ترامب وماسك ومؤلفة "هاري بوتر"

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ايمان خليف تقاضي ترامب وماسك ومؤلفة &quot;هاري بوتر&quot;
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رياضات متنوعة

2024-08-14 | 07:21
ايمان خليف تقاضي ترامب وماسك ومؤلفة "هاري بوتر"

الدعوى القضائية تمتد إلى أشخاص خارج فرنسا

قال المحامي نبيل بودي لمجلة فاريتي، إن المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب ومالك منصة إكس إيلون ماسك والكاتبة جيه كيه رولينغ مؤلفة سلسة هاري بوتر قد ورد اسمهما في الشكوى الجنائية التي تم إرسالها إلى "مركز مكافحة الكراهية عبر الإنترنت" التابع لمكتب المدعي العام الفرنسي الأسبوع الماضي.
وقال محامي الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس "لقد غرّد ترامب، لذا سواء تم ذكر اسمه في دعوانا القضائية أم لا، فسيتم النظر فيه حتما كجزء من الادعاء، وهذا الادعاء لديه كل الحرية للتحقيق أولئك الذين شاركوا رسائل كراهية تحت أسماء مباشرة أو مستعارة".
وقام المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب بمهاجمة الملاكمة الجزائرية، حيث كرر بعد ساعات من فوزها بالميدالية الذهبية، خلال تجمع انتخابي في مونتانا، مكررا مزاعم كاذبة حول جنس إيمان خليف.
أما رولينغ، فكانت شاركت صورة نزال خليف مع الإيطالية أنجيلا كاريني، متهمة إياها بأنها رجل "يستمتع بالتضيق على امرأة"، فيما أعاد ماسك مشاركة منشور السبّاحة رايلي جاينز الذي جاء فيه أن "الرجال لا ينتمون إلى الرياضة النسائية".
وأشار محامي خليف، البالغة 25 عاما، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس في فوزنئة 66 كيلوجراماً، إلى أن الدعوى القضائية يمكن أن تمتد إلى أشخاص خارج فرنسا، بالاستناد الى اتفاق مع منظمة أميركية نظيرة "للمركز الفرنسي لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت".




ايمان خليف تقاضي ترامب وماسك ومؤلفة "هاري بوتر"

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