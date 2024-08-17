فيديو - IShowSpeed نجماً في الفنون القتالية المختلطة

أظهر IShowSpeed مهاراته في الألعاب القتالية في نزال مصارعة استعراضي ضد Adin Ross، ونجح في التغلب عليه، في حضور رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، الأميركي دانا وايت، الذي لعب دور الحكم.

ويقام مهرجان "المتعصبين (Fanatics Fest)" في مدينة نيويورك، ويجمع عدداً كبيراً من الرياضيين البارزين مثل توم برادي وكيفن دورانت ومشاهير مثل مغني الراب جاي زي، ناهيك عن المصارعين المحترفين مثل كودي رودس وريا ريبلي.

وكان اليوتيوبر IShowSpeed، نجمة مضيئة في المهرجان، حيث اظهر مهارات رائعة، وتغلب على مقاتل بينما كان ينظر إليه مباشرة في عينيه، لينتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم.

وفي وقت لاحق، واجه سبيد زميله في البث على يوتيوب أدين روس، وأسقطه أمام دانا وايت، الذي كان حكماً للقتال، وحصل على درجة أعلى من المقاتل الشهير البرازيلي أليكس بيريرا.

Best moments from IShowSpeed stream today.



1. Speed chokes out Adin Ross in front of Dana white.



2. Speed scores higher than current UFC champion Alex Pereira on a punching machine.



3. Speed enters the arena with the Randy Orton theme song.



4. Speed standing on business. 🇵🇸 pic.twitter.com/xCI4OKM5Pi — ZDragon (@IBZDRAGON) August 16, 2024 IShowSpeed just made Adin Ross TAP OUT in front of Dana White!🤣 pic.twitter.com/KS8BuT4ra3 — Fighting Prophets (@FightingProph) August 16, 2024





