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فيديو - IShowSpeed نجماً في الفنون القتالية المختلطة

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فيديو - IShowSpeed نجماً في الفنون القتالية المختلطة
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رياضات متنوعة

2024-08-17 | 04:13
فيديو - IShowSpeed نجماً في الفنون القتالية المختلطة

أظهر IShowSpeed مهاراته في الألعاب القتالية

أظهر IShowSpeed مهاراته في الألعاب القتالية في نزال مصارعة استعراضي ضد Adin Ross، ونجح في التغلب عليه، في حضور رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، الأميركي دانا وايت، الذي لعب دور الحكم.
ويقام مهرجان "المتعصبين (Fanatics Fest)" في مدينة نيويورك، ويجمع عدداً كبيراً من الرياضيين البارزين مثل توم برادي وكيفن دورانت ومشاهير مثل مغني الراب جاي زي، ناهيك عن المصارعين المحترفين مثل كودي رودس وريا ريبلي.
وكان اليوتيوبر IShowSpeed، نجمة مضيئة في المهرجان، حيث اظهر مهارات رائعة، وتغلب على مقاتل بينما كان ينظر إليه مباشرة في عينيه، لينتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم.
وفي وقت لاحق، واجه سبيد زميله في البث على يوتيوب أدين روس، وأسقطه أمام دانا وايت، الذي كان حكماً للقتال، وحصل على درجة أعلى من المقاتل الشهير البرازيلي أليكس بيريرا.
 



فيديو - IShowSpeed نجماً في الفنون القتالية المختلطة

رياضة

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IShowSpeed

Adin Ross

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