4 ميداليات للبنان في بطولة العالم للشباب في الـ(MMA)

اسدل الستار في العاصمة الاماراتية أبو ظبي على بطولة العالم للشباب

اسدل الستار في العاصمة الاماراتية أبو ظبي على بطولة العالم للشباب في الفنون القتالية المختلطة (MMA) والتي أقيمت في الفترة من 5 آب ـ أغسطس حتى 11 منه.

وشارك لبنان في البطولة ببعثة من شابات وشباب تألفت من 29 مقاتلة ومقاتل وست مدربين، وحققت أربع ميداليات، اثنين من الفضة واثنين من البرونز على الشكل التالي:

⦁ أنجيلينا نعيمي، ميدالية فضية، وزن 47.7 كيلوغرام، فئة 16-17 سنة (A) بعد أن تغلبت على لاعبات من الهند والولايات المتحدة الأميركية ورومانيا وخسرت أمام لاعبة أوكرانية.

⦁ آيلا زغيب، ميدالية فضية، وزن 44 كيلوغرام، فئة 12-13 سنة (C)، بعد أن تغلبت على لاعبات من الولايات المتحدة الأميركية ومنغوليا وأوكرانيا وخسرت أمام لاعبة أوكرانية.

⦁ ماريتا بو فرحات، ميدالية برونزية، وزن 62 كيلوغرام، فئة 14-15 سنة (B)، بعد أن تغلبت على أوكرانية وخسرت أمام لاعبة أنغولية.

⦁ عدنان ظريف، ميدالية برونزية، وزن 44 كيلوغرام، فئة 12-13 سنة (C)، بعد أن تغلب على رعب إيرلندي وآخر بحريني وخسرت أمام لاعب بولندي.





